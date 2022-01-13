招手示意即可乘车！洛阳26条公交线路试行“招呼站”“招呼区域”模式

29日，记者从洛阳公交集团了解到，为方便市民出行，即日起，该集团在26条线路的郊区、社区、景区、站距较长、无法设置正规站牌等路段，设置“招呼站”或“招呼区域”，市民在这些站点招手就能上车。

29日，记者从洛阳公交集团了解到，为方便市民出行，即日起，该集团在26条线路的郊区、社区、景区、站距较长、无法设置正规站牌等路段，设置“招呼站”或“招呼区域”，市民在这些站点招手就能上车。

据了解，此次试行“招呼站”“招呼区域”主要目的是便民，因此，在设立前，洛阳公交集团结合当前运营实际和季节特点，派专人到社区、学校、企业等区域进行全面细致调研，依托城市规划建设前期预留站点位置选定“招呼站”和“招呼区域”。与固定站点不同，“招呼站”和“招呼区域”不按点固定停车上下客，市民在候车时只需招手示意即可乘车；即将到达招呼站时，可提前告知司机。

下一步，洛阳公交集团将根据群众需求，在更多郊区、社区、景区、站距较长、无法设置正规站牌等路段设置“招呼站”或“招呼区域”，更好地方便市民出行。

26条已设“招呼站”或“招呼区域”线路：

大数据专线、伊滨环线(招呼站)、万安山专线(招呼站)、38路、71路、80路、97路、105路、112路、113路、167路、V9路、206路、24路、70路、79路、80A路、81路、87路、90路、105路、201路、V19路、伊滨环线(招呼区域)、万安山专线(招呼区域)、助企专线。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）