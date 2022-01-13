洛阳2路、12路公交临时调线

29日，记者从洛阳公交集团获悉，因创业路水务改造围挡施工，即日起，2路、12路公交临时调线。
29日，记者从洛阳公交集团获悉，因创业路水务改造围挡施工，即日起，2路、12路公交临时调线。
29日，记者从洛阳公交集团获悉，因创业路水务改造围挡施工，即日起，2路、12路公交临时调线。
2路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至河洛路芳泽路口后，改走河洛路、南苑路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。
12路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至河洛路三山路口后，改走河洛路、南苑路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。
上述线路调整后，新途经道路的公交站点都正常停靠。
(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)
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