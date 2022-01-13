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洛阳2路、12路公交临时调线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 17:07

　　29日，记者从洛阳公交集团获悉，因创业路水务改造围挡施工，即日起，2路、12路公交临时调线。

　　2路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至河洛路芳泽路口后，改走河洛路、南苑路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。

　　12路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至河洛路三山路口后，改走河洛路、南苑路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。

　　上述线路调整后，新途经道路的公交站点都正常停靠。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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