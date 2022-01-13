名额“秒光”！洛阳一社区免费培训受欢迎

29日上午，洛阳市涧西区重庆路街道二社区活动室里，一场面向辖区女性举行的免费技能培训正在进行。

一捧营养花泥、几枝鲜花、一张包装纸——看似简单的材料，在专业老师的手里就变成了一篮精美的插花。 29日上午，洛阳市涧西区重庆路街道二社区活动室里，一场面向辖区女性举行的免费技能培训正在进行。

玫瑰、康乃馨、满天星……大家坐在插花台前，每个人面前都摆放了五六种鲜花。“先把自己最喜欢的一朵花先找出来，在花泥上定好中心位置，然后再根据高度剪枝插进去。”讲台上，花艺师详细讲解了插花技巧后，带着大家学习修剪、整枝、装饰等步骤。一个多小时过去了，一枝枝鲜花经过构思，再根据不同的色彩和形状搭配，变成了一件件精美的艺术品。

“社区发布报名信息后，我第一时间就‘抢占’了，听说名额‘秒光’，很受大家欢迎。”居民孟女士笑着说。

重二社区相关负责人介绍，此次开展的免费技能培训，是助力社区“五星”支部建设、争创“宜业兴业星”的系列活动之一。“插花技术简单易学，实用性很强。”该负责人说，此举不仅能够培养居民对插花的兴趣，收获愉悦心情，还可以增加一项劳动技能，帮助下岗居民再就业。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 李亚娟)