“唱响新时代 群星耀中原”洛阳市群众合唱大赛举行

28日晚，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“唱响新时代 群星耀中原”洛阳市群众合唱大赛在兴洛湖公园北广场举行。

28日晚，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“唱响新时代 群星耀中原”洛阳市群众合唱大赛在兴洛湖公园北广场举行。

此次活动由洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化馆承办，活动坚持以人民为中心、以群众为主体，提升人民群众的文化参与感、获得感和幸福感，引导全社会唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，营造喜迎二十大的良好氛围，凝聚团结奋进的强大精神力量。此前，各县区通过层层选拔、择优推荐的方式，共选拔出15支队伍进入决赛。

比赛现场，来自洛阳市七县七区的15支队伍演唱了《保卫黄河》《唱支山歌给党听》《领航》等多首主题鲜明、紧扣时代的歌曲，唱出了人民群众对党和祖国的热爱之情。据介绍，活动将最终选出10支队伍代表洛阳市参加“唱响新时代 群星耀中原”河南省群众合唱大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)