8月起，洛阳机场将添新航线

今日，“旅发航空”微信公众号发布消息称，8月起，洛阳再添一波省会和旅游新航点！

今日，“旅发航空”微信公众号发布消息称，8月起，洛阳再添一波省会和旅游新航点！

洛阳=西宁

该航线执行日期从8月3日起，每天1班，具体航班时刻为：洛阳10:50-13:00西宁 西宁14:00-15:50洛阳。

洛阳=杭州

该航线执行日期从8月3日起，每天1班，具体航班时刻为：洛阳16:35-18:25杭州 杭州07:45-09:50洛阳。

洛阳=泉州

该航线执行日期从8月4日起，航班由原每周二、周六加班为每周二、周四、周六，具体航班时刻为：洛阳09:50-12:05泉州 泉州12:50-15:05洛阳。

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