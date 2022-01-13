8月起，洛阳机场将添新航线

今日，“旅发航空”微信公众号发布消息称，8月起，洛阳再添一波省会和旅游新航点！
今日，“旅发航空”微信公众号发布消息称，8月起，洛阳再添一波省会和旅游新航点！
今日，“旅发航空”微信公众号发布消息称，8月起，洛阳再添一波省会和旅游新航点！
洛阳=西宁
该航线执行日期从8月3日起，每天1班，具体航班时刻为：洛阳10:50-13:00西宁 西宁14:00-15:50洛阳。
洛阳=杭州
该航线执行日期从8月3日起，每天1班，具体航班时刻为：洛阳16:35-18:25杭州 杭州07:45-09:50洛阳。
洛阳=泉州
该航线执行日期从8月4日起，航班由原每周二、周六加班为每周二、周四、周六，具体航班时刻为：洛阳09:50-12:05泉州 泉州12:50-15:05洛阳。
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