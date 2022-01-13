2022年全市检察机关年中工作会召开：讲政治抓落实 护稳定促发展

7月28日，洛阳市人民检察院召开2022年全市检察机关年中工作会。会议认真总结分析了2022年上半年全市检察工作，对下半年检察工作进行安排部署。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话，市检察院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

7月28日，洛阳市人民检察院召开2022年全市检察机关年中工作会。会议认真总结分析了2022年上半年全市检察工作，对下半年检察工作进行安排部署。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话，市检察院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

会上，市检察院党组成员、政治部主任郑卫国宣读了2022上半年市检察院各项表彰决定。新安县检察院、孟津区检察院、洛宁县检察院、偃师区检察院、栾川县检察院、涧西区检察院、宜阳县检察院检察长围绕各自的特色亮点工作进行了经验交流。

会议指出，讲政治抓落实，要看到成绩不足，坚定奋进信心。今年上半年，全市检察机关围绕工作主题主线和“六个以”，主动转理念、强素质、改作风、抓落实，各项工作实现了稳中有进、提质增效。但对标更高标准和更严要求，工作中还存在一些突出问题，要深入剖析问题原因，提出针对性措施，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉攻坚克难、固强补弱，推动洛阳检察工作再上新台阶。

会议要求，要讲政治抓落实，要心中装着大局，追求止于至善。要保持政治定力，把政治定力体现到坚定制度自信不动摇，体现到深化落实工作思路不动摇，体现到推进政治任务不动摇。要胸怀国之大者，找准服务大局、司法为民的切入点、着力点、有为点，以高质量检察履职服从服务于全局工作。要强化风险防范，以强烈的风险意识办好司法案件，把矛盾化解在基层，解决在当地。

会议强调，讲政治抓落实，要聚焦核心业务，提升监督质效。要持续更新理念，提升思想认识，转变思维方式，引导干警在“入脑入心”基础上真正“落到实处”。要依法能动履职，积极回应人民群众更高的法治需求，把被动性工作做优、主动性工作做实、诉源治理做深，更好引领法治、促进治理。要强化业务管理，在工作指导、业务分析、总结提升上下功夫，推动检察业务工作提质增效。

会议要求，讲政治抓落实，要创新工作方法，选准载体抓手。要狠抓台账管理，规范建立台账，定期收集整理、督导落实情况，确保各项工作部署要求落地落实。要加强品牌引领，积极转变思维，坚持问题导向，把握小切口，打造有影响、立得住、叫得响的洛检品牌。要运用数字检察，实现综合工作与业务工作的标准化、数据化管理，指引监督工作高效开展。要坚持以点带面，明确要点、突出重点、扭住关键点，以重点突破带动全局发展，以专项活动带动全面工作。

会议强调，讲政治抓落实，要强化能力作风，打造过硬队伍。要提升整体素能，强化政治素养、提升业务能力、提高理论研究水平，确保检察干警更好适应新时代要求。要锻造务实作风，调动干警思考研究的积极性、主动性，切实增强事业心、责任感，用能动履职推动开创检察工作新局面。要夯实基层基础，强化薄弱院动态管理，完善结对帮扶工作模式，激发基层院内生动力，推动基层院建设全面提档升级。要全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，树牢红线意识和底线思维。

会议以视频形式开到基层院。市检察院班子成员、专职检委、中层正副职在市检察院主会场参加会议。各基层院班子成员、检委会专职委员、中层正副职在各分会场参加会议。（通讯员：周晓东 刘晗）