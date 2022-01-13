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缓解约考难！洛阳市中心区域新建大型摩托车考场即将投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 10:56

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛新摩托车考场什么时候投入使用？

　　洛阳市公安局回复：目前报考摩托车驾驶证考试还不能进行网上预约，只能到现场预约或到现场取消预约。

　　我市除市区邙山摩托车考场外，市县区原有8所摩托车考场，分别位于孟津区、偃师区、伊川、宜阳、嵩县、栾川、汝阳、新安，现在偃师区、孟津区又分别新增加一个摩托车考场，已投入使用。广大市区考生也可以根据自己实际情况选择到这些县区摩托车考场报名考试。

　　洛新摩托考场属于新安县交警大队依法招标采购的社会化考场，目前省交警总队刚刚完成对考场验收工作，新安县交警大队现正对洛新摩托车考场进行考前最后准备工作，我们也将督促新安县队加紧进度，尽快将考场投入使用。

　　另外为了缓解市区摩托车驾驶证考试压力，交警支队已通过公开招标购买服务的方式在市中心区域采购建设了一个大型摩托车考场，目前建设工作已接近尾声，将会很快投入使用，届时将根本解决摩托车考试预约难问题。

　　感谢您对公安交管业务的理解和支持！

　　各市县区摩托车考场联系电话如下：

　　孟津区摩托车考场：0379-67838999；

　　孟津摩托车考场(东区)：0379-60875656；

　　偃师区摩托车考场：15225570810 ；

　　偃师金盾摩托车考场：0379-69699650；

　　新安县摩托车考场：13838863519；

　　伊川县摩托车考场：0379-68593999；

　　宜阳县摩托车考场：0379-65201999；

　　嵩县摩托车考场：15978655677；

　　栾川县摩托车考场：0379-66825000；

　　汝阳县摩托车考场：0379-68223008。

　　如有其他疑问可拨打咨询电话：0379-62305132。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：崔利利 ]
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