路口绿化带树木遮挡司机视线 洛阳市城管局快速处置

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：西工区邙岭大道与周山大道交叉口路南30米处掉头路口绿化植物繁茂，车辆在此处掉头存在视觉盲区，安全隐患较大。希望相关部门可以优化路口植被，避免交通事故的发生。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：西工区邙岭大道与周山大道交叉口路南30米处掉头路口绿化植物繁茂，车辆在此处掉头存在视觉盲区，安全隐患较大。希望相关部门可以优化路口植被，避免交通事故的发生。

洛阳市城市管理局回复：接到您的反映后，我单位立刻派出技术人员进行了现场查看，我们将根据实际情况，一是派出养护人员尝试对坛头绿篱进行下压修剪，对树木树枝进行疏枝。二是继续进行常态化修剪，保持植物高度适宜。三是计划在秋冬适宜季节对坛头植物进行调整。

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