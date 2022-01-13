路口绿化带树木遮挡司机视线 洛阳市城管局快速处置

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：西工区邙岭大道与周山大道交叉口路南30米处掉头路口绿化植物繁茂，车辆在此处掉头存在视觉盲区，安全隐患较大。希望相关部门可以优化路口植被，避免交通事故的发生。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：西工区邙岭大道与周山大道交叉口路南30米处掉头路口绿化植物繁茂，车辆在此处掉头存在视觉盲区，安全隐患较大。希望相关部门可以优化路口植被，避免交通事故的发生。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：西工区邙岭大道与周山大道交叉口路南30米处掉头路口绿化植物繁茂，车辆在此处掉头存在视觉盲区，安全隐患较大。希望相关部门可以优化路口植被，避免交通事故的发生。
洛阳市城市管理局回复：接到您的反映后，我单位立刻派出技术人员进行了现场查看，我们将根据实际情况，一是派出养护人员尝试对坛头绿篱进行下压修剪，对树木树枝进行疏枝。二是继续进行常态化修剪，保持植物高度适宜。三是计划在秋冬适宜季节对坛头植物进行调整。
>>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605