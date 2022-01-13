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启动防汛三级应急响应后，如何应对？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 08:45

　　27日，我市启动防汛三级应急响应。

　　出现以下情况之一，经会商研判启动市级防汛三级应急响应：

　　●预警

　　市气象局发布暴雨三级预警报告，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现100毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县区已经出现50毫米以上降雨，预计未来24小时仍将出现50毫米以上降雨，并可能对中小河流洪水、城市内涝、山洪灾害、地质灾害等造成较大影响。

　　●灾害

　　辖区内2个以上县(区)因暴雨洪水发生较大或以上洪涝灾害。

　　●河道

　　伊河、洛河、北汝河、涧河等主要防洪河道多个主要控制站水位超过警戒水位，或堤防发生较大险情，或其他中小型河道堤防出现重大险情。

　　●水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库

　　大型水库发生险情，或中型水库发生较大险情，或小型水库、挡水坝、淤地坝及尾矿库发生重大险情。

　　●发生其他需要启动应急响应的情况

　　启动防汛三级应急响应后，如何应对？

　　市防指副指挥长、防办主任组织应急、水利、气象、自然资源、城市管理、住建、农业农村、宣传等部门会商，滚动研判防汛形势，视频连线有关县(区)防指，组织动员部署，及时调度指挥。

　　市防指发布加强防御工作通知，要求地方党委政府和防指抓好贯彻落实，并派出工作指导组，指导属地防汛抢险救援。市应急管理局、消防救援支队、水利局、城市管理局、住房城乡建设局等部门预置救援、抢险、排涝力量物资，随时待命赴灾区增援；要结合市气象局、市水利局、市自然资源和规划局、市住建局等部门报告的监测预警预报、受灾情况，做好会商研判。市自然资源和规划局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市气象局等单位派员进驻市防指。市防指其他有关成员单位每日18时向市防指报告工作动态。

　　行业主管部门加强协调本行业防御措施的落实，组织对已落实措施进行检查；组织行业抢险队伍，适时开展抢险救灾工作；统计、核实行业受灾情况，及时向市防指报告。

　　14个防汛工作专班要做好各项应急保障工作。抢险救援力量协助受影响地区政府开展抢险突击、群众疏散转移工作。

　　属地要及时发布指令，调动各类抢险队伍，转移安置危险区域内的群众，迅速开展救援抢险排涝，必要时请求市防指和驻地解放军、武警部队支援。洪涝灾害影响地区县(区)级防指每日16时向市防指报告事件进展及工作动态，突发灾情、险情应及时报告。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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