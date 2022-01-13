近日，洛龙区人力资源和社会保障局联合学府街道在大学城社区开展“稳就业促创业惠民生”就业服务进社区活动，30余家企业和商户积极参与，为居民提供就业岗位。
近日，洛龙区人力资源和社会保障局联合学府街道在大学城社区开展“稳就业促创业惠民生”就业服务进社区活动，30余家企业和商户积极参与，为居民提供就业岗位。
近日，洛龙区人力资源和社会保障局联合学府街道在大学城社区开展“稳就业促创业惠民生”就业服务进社区活动，30余家企业和商户积极参与，为居民提供就业岗位。现场还设置窗口，及时更新发布相关岗位信息，并为求职者提供技能培训、劳动仲裁等服务，帮助居民在家门口实现就业创业。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 李沫霖 通讯员 武文彤 文/图）
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