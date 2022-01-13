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“乡村调解能手”赖振放，真不赖！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 08:45

　　“老赖，真不赖！”在孟津区横水镇，大家对赖振放的评价都是这句话。昨日，记者在该镇光华村看到，经过2个小时的努力，赖振放成功调解了一起土地纠纷。

赖振放在查阅资料

　　今年67岁的赖振放由于善于调解矛盾纠纷，成为十里八乡家喻户晓的“乡村调解能手”。2012年，他被横水镇司法所聘请为人民调解员，截至目前调解矛盾纠纷近600起，成功率100%；2019年，以他名字命名的“赖振放调解工作室”成立。

　　只要群众有事找上门，赖振放总是倾尽全力。

　　“那是调解工作室成立的第一年，一家5个儿女因赡养老人问题一见面就争吵，影响很不好。”赖振放说，最初一家人坐在一起面对面调解，但没说两句，嗓门就越来越高，到最后5个儿女赌气，索性把93岁的老娘留在了镇司法所。眼看这种情况，他决定转变方法，逐一沟通，各个击破，先后经过4次调解才解决矛盾。

　　赖振放说，村里的矛盾纠纷多是家长里短，若不防微杜渐会影响乡村文明和谐。“其实大家各有难处，但耐下心来听，让他们发泄完、出出气，才能解开‘疙瘩’。群众工作的法宝就是：办事要实，做人要真，服务要用心。这也是做调解工作的根本。”他说。

　　调解千家事，温暖万人心。赖振放说，当下农村的矛盾纠纷，不仅涉及家庭、邻里，还涉及劳动争议、医疗、交通事故等，各种矛盾纠纷考验着调解员的政策法律水平、情感沟通能力，但至关重要的是细心、耐心。

　　长期从事调解工作，赖振放不仅受到横水镇当地群众认可，还因调解成效突出，促使横水镇司法所被省司法厅命名为“五星级规范化司法所”。

　　“群众对我们的认可，就是我们前行的动力。基层法律服务工作看起来解决的都是小事情，但我认为这是一个大事业。”赖振放说，他愿一直做乡亲们的贴心人，把一个个“死结”变成“活扣”，真正为群众排忧解难。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈蓉 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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