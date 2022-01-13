28日，在第95个“八一”建军节即将来临之际，市政府办公室与“五联五促”共建企业洛阳天健资产管理公司，联合组织退役军人开展“重回军营温初心，砥砺前行再出发”活动。

28日，在第95个“八一”建军节即将来临之际，市政府办公室与“五联五促”共建企业洛阳天健资产管理公司，联合组织退役军人开展“重回军营温初心，砥砺前行再出发”活动。

在活动中，退役军人走进解放军驻洛某部，观看队列训练、营房内务，重温当年入伍誓词，感受当代军营生活。大家纷纷表示，将永葆军人本色、坚守初心使命，坚定对党忠诚、听党指挥政治信念，把军人的优良传统发扬下去，为洛阳发展再立新功。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 段希伟 摄）