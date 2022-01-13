游泳场馆缘何谢绝65岁以上老人入内？记者采访带您了解

前几天，南京一家游泳馆经营方以年龄太大为由，拒绝为一位82岁会员续办会员卡，被这位老人以歧视老人为由，起诉至法院，此事引发广泛关注。

72岁的任忠信在游泳馆内健身

前几天，南京一家游泳馆经营方以年龄太大为由，拒绝为一位82岁会员续办会员卡，被这位老人以歧视老人为由，起诉至法院，此事引发广泛关注。洛阳常年坚持游泳锻炼的老人为数不少，如何保障他们的健身权益，记者就此进行了采访。

现状：多数游泳场馆谢绝65岁以上老人入内

64岁的市游泳协会主席石素玲，数十年从事游泳项目的训练工作，曾多次带领洛阳健儿征战省运会，如今她每天坚持游泳1000米。在她看来，老人游泳健身，能减轻下肢关节负荷，促进血液循环，增强免疫力，增强心肺功能，可谓优点不少。

基于上述原因，越来越多的中老年人加入游泳大军。据不完全统计，洛阳常年坚持游泳的60岁以上老人超过2万。

“按照规定，洛阳的河流水域严禁游泳，广大市民应前往设施完备的游泳场馆健身。不过，大多数游泳场馆出台了谢绝65岁以上老人入内的规定，给老人带来不少困扰。”今年72岁的任忠信是洛阳市神龙水上义务搜救队发起人之一、总教练，常年坚持游泳。他说，除了定期参加搜救队的水上演练，他更多时间会去熟人开办的游泳馆锻炼。因为熟悉他的情况，这些游泳馆才会对他“网开一面”。

记者连日来的采访也印证了任忠信的说法：10家接受采访的洛阳各城市区游泳馆，仅有一家明确表示不限年龄，其余的均不建议65岁以上老人进入这些“高危场所”。