省政协调研组来洛 霍金花带队

28日，省政协副主席霍金花带领调研组来洛，就巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行调研。 28日，省政协副主席霍金花带领调研组来洛，就巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行调研。 调研组先后前往洛宁县小界乡苇山村、茶沟村，马店镇吕村村，陈吴乡等地，走访了解当地乡村产业发展和乡村运营等情况。 霍金花强调，要将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，坚决守住不发生规模性返贫的底线，全面推进乡村振兴各项举措落地见效。要深化区域合作和全域帮扶机制，积极与省内外优势地区交流合作，探索构建优势互补、长期合作、发展共赢的合作模式，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接汇聚多方智慧与力量。要大力发展乡村特色产业，结合乡村自然资源优势和人文历史背景，加快开发农业农村生态涵养、休闲观光、文化体验、康养度假等新兴业态，促进农业与文化、旅游等产业深度融合，打造绿色乡村产业链。要推动农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，持续改善生态环境，提高乡村运营水平，吸引更多乡贤积极返乡创业，共同建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽宜居乡村。 省政协人口资源环境委员会副主任张英豪、省乡村振兴局二级巡视员张明星一同来洛调研。市领导杨炳旭、肖宏滨参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波）