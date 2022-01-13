两程故里：“二程理学”圣地

由洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编辑的《洛阳明清碑志》(嵩县卷)收录了《二程先生祠堂记》，该碑为明代天顺六年(公元1462年)所立，高100厘米、宽62厘米，位于嵩县田湖镇程村二程祠。

《二程先生祠堂记》碑

由洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编辑的《洛阳明清碑志》(嵩县卷)收录了《二程先生祠堂记》，该碑为明代天顺六年(公元1462年)所立，高100厘米、宽62厘米，位于嵩县田湖镇程村二程祠。

二程祠是什么时间修建的？为何而建？

“奉先贤以祠，所以隆道统也。”《二程先生祠堂记》开宗明义，提到修建二程祠的目的是兴盛道统。道统，是儒家传道系统的一种说法，指儒家传道的脉络和系统。

《二程先生祠堂记》写道：“斯(指儒家)道之统，传自尧舜，以至孔孟……历千余载，至于有宋，则有二程先生焉。”意思是说，儒家的道统，传说源自尧舜，由孔子所创立、孟子所发展，之后延绵不断，到了北宋，有了二程。

二程是指程颢、程颐，二人为同胞兄弟，出生于黄州黄陂县(今属武汉市)，为北宋著名的哲学家、宋明理学的奠基者。程颢，字伯淳，人称明道先生；程颐，字正叔，人称伊川先生。兄弟二人长期在洛阳讲学，因此他们的学说也被称为洛学。

二程所开创的理学，被朱熹加以继承和发展。程朱理学在中国封建社会后期的思想领域中长期占据统治地位，两程故里的名声随之响亮。

《二程先生祠堂记》载：“景泰乙亥岁，诏以颜孟例，蓋(盖)造二先生祠堂，世禄其裔，充博士职，以奉祀事……其祠为间者三，中肖以二先生像……”景泰乙亥，即景泰六年(公元1455年)。是年，明代宗诏令修建二先生祠堂(即二程祠)，以纪念先贤二程。

之所以在程村修建二程祠，是因为程村被定为两程故里，也被称为“二程理学”圣地。

北宋时期，政府官员和文人之间有着良好的朋友圈。比如，北宋哲学家邵雍与司马光、吕公著等人过从甚密，司马光等人为邵雍在洛阳购置园宅。邵雍命名曰“安乐窝”，自号安乐先生。

北宋元丰五年(公元1082年)，程颐打算在洛阳龙门一带讲学，就向时任西京留守的文彦博去信。文彦博把自己的“伊阙南鸣皋镇小庄一址”连同“粮地十顷”送给了程颐，从此就有了闻名于世的“伊皋书院”，也就是今位于伊川县鸣皋镇的“伊川书院”。当时的鸣皋镇归嵩县管辖，此后，程颐大部分时间往来于洛阳和鸣皋两地。

北宋崇宁二年(公元1103年)，宋徽宗将司马光等人的“罪行”刻碑为记，立于端礼门，称为元祐党人碑。程颐被列入元祐党人名单，宋徽宗要销毁他所写文字、著作。程颐为躲避朝廷党禁的迫害，将家迁居到今田湖镇程村。后人为纪念程颢、程颐，将程村称为两程故里。

明代天顺六年(公元1462年)，明英宗又在程村东官道敕建两程故里石坊，上有“圣旨”二字，明清时期官员从此经过，有“文官下轿，武官下马”的规定。2006年，两程故里被列为全国重点文物保护单位。

值得一提的是，《二程先生祠堂记》还具有家谱功能，因为“凡先生之子孙、与金者之姓名，具载于碑左”。二程的子孙和为修建二程祠捐献钱物的人，名字都刻在碑的左侧。在《二程先生祠堂记》的末尾，提到了“程氏十七代孙授翰林院五经博士程克仁，授知府事程思明”，程克仁、程思明都是二程后裔。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）