洛阳市监督预防“治未病”突出监督重点、做实日常监督、加强警示教育

“这次提醒谈话让我重新审视了自身及工作上存在的问题，也让我对高效安全完成项目建设任务更有底气了。”近日，在新安县正村镇纪委组织的廉政勤政谈心谈话中，该镇负责集中养老项目重点工程的一名负责人说。

核心提示

“古都廉味更浓了，大家伙儿干劲更足了！”今年以来，我市坚持把监督预防“治未病”作为一体推进“三不腐”重要方略的“洛阳实践”，把“治未病”摆在更加突出位置，与“治已病”紧密结合，聚焦“关键少数”、紧盯重要节点、突出重点领域、做实全员覆盖，常敲打、勤提醒，精准打出“组合拳”，有效开出“良方”，取得良好成效。

突出重点领域 打造洛阳特色

“这次提醒谈话让我重新审视了自身及工作上存在的问题，也让我对高效安全完成项目建设任务更有底气了。”近日，在新安县正村镇纪委组织的廉政勤政谈心谈话中，该镇负责集中养老项目重点工程的一名负责人说。

工程项目领域资金密集度高、市场关联度大、行业专业性强，是滋生腐败的高风险区。开展工程项目领域专项监督，是监督预防“治未病”的“洛阳实践”。

为实现工程项目领域“未病先防”，今年3月，市纪委监委启动工程项目领域专项警示教育活动，全市各级纪检监察机关组织干部深入800多家承担工程项目监管服务职能和建设任务的部门、企事业单位，召开警示教育大会，通报工程项目领域违纪违法典型案例，提出“八要八不准”纪律要求，市、县、乡三级接受警示教育2.3万余人次，为重点工程项目于“清风”中推进、在“阳光”下落成奠定了坚实基础。

开展年轻干部“涉网”问题专项整治，也是我市纪检监察机关在监督预防“治未病”中的一项特色工作。

“90后”会计挥霍386万元公款打赏主播、银行主任迷上网络赌球巨亏700万元……在市纪委监委第七监督检查室、驻市公安局纪检监察组“室”“组”联动召开的政法单位年轻干部“涉网”问题交流会上，市公安局网安支队负责人为与会年轻干部剖析网络违纪违法问题案例，警示大家引以为戒。

今年4月，市纪委监委印发了《全市纪检监察机关加强年轻干部监督预防“治未病”工作九项措施》，开展年轻干部“涉网”问题专项治理，重点查纠年轻干部沉迷网络游戏、直播打赏和违规贷款、大额网贷等行为，以及参与网络赌博、赌球、赌马等涉赌类问题。专项整治期间，纪检监察机关接收年轻干部“涉网”违纪违法问题线索8条，处理6人，党纪政务处分4人。

与此同时，全市已组织年轻干部开展“涉网”问题专项警示教育970次，督促各级各部门健全完善年轻干部监督管理制度机制283个，以靠前监督为年轻干部健康成长保驾护航。

除工程项目领域专项监督、年轻干部“涉网”问题专项整治外，我市纪检监察机关还出台了《常态化治理不担当不作为问题办法(试行)》《市纪委监委监督保障市委中心工作高质量推进实施办法(试行)》，研究制定了加强私搭乱建专项整治监督工作的“七项措施”等，组织开展纪律规矩应知应会知识学习测试，实施党风廉政建设宣讲全覆盖等。一系列创新性举措，让“治未病”工作更具特色、更有针对性。