洛阳：科技“精准把脉” 文物“延年益寿”

大雨过后，洛阳的文物还好吗？面对极端天气和自然灾害，我市如何降低文物受损风险？昨日，记者从市文物局获悉，自进入汛期以来，全市各级文物部门未雨绸缪、严防死守，采取多种措施确保汛期文物安全，此次强降雨过程，未对我市文物安全产生较大影响。

大雨过后，洛阳的文物还好吗？面对极端天气和自然灾害，我市如何降低文物受损风险？昨日，记者从市文物局获悉，自进入汛期以来，全市各级文物部门未雨绸缪、严防死守，采取多种措施确保汛期文物安全，此次强降雨过程，未对我市文物安全产生较大影响。其间，除了一些常规手段，科技力量也在发挥重要作用。

汉魏洛阳城千秋门遗址披上了“雨衣”

未雨绸缪，考古遗址提前披上“雨衣”

昨日一早，在汉魏洛阳城遗址，多支由汉魏洛阳城遗址管理处工作人员组成的巡查队开始了雨后“巡城”行动。

“去年的山西暴雨灾害和郑州‘7·20’特大暴雨灾害，导致当地多处文物受损，虽然洛阳的文物基本安全，但这也给我们提了个醒。今年，在保障汛期遗址安全方面，我们提前给考古遗址披上了‘雨衣’。”汉魏洛阳城遗址管理处处长吕劲松说。

记者看到，在汉魏洛阳城千秋门遗址，“雨衣”的作用得到了充分体现。该遗址是中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队今年的重点工作区域，一个多月前刚公布了魏晋时期水道遗迹的新发现。目前，原本处于露天状态的千秋门遗址，其上方已经建起了保护大棚，遗址内部土层干燥，基本未受降雨影响。