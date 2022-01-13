请注意！洛阳中部及周边达到河南省地质灾害黄色预警

俗话说“夏有三伏，热在中伏”，不过受降雨天气影响，近期我省的高温天气并不多见，预计7月底高温仍缺席，我省大部以多云天气为主，部分地区会出现分散性降水，请注意防范。

俗话说“夏有三伏，热在中伏”，不过受降雨天气影响，近期我省的高温天气并不多见，预计7月底高温仍缺席，我省大部以多云天气为主，部分地区会出现分散性降水，请注意防范。

河南省自然资源厅、河南省气象局预计，7月28日20时至29日20时，河南省地质灾害气象风险预警达到黄色预警的地区为：三门峡东北部，洛阳中部及周边，济源南部，郑州西南部，许昌西北部，焦作西部局部，平顶山北部局部，南阳西北部局部，发生地质灾害的可能性较大。

防范建议：

1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。

3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

“七下八上”为何总是暴雨相伴？因为7月下旬到8月上旬，简称“七下八上”，降雨带转战长江以北地区，我国北方将迎来主汛期。此外“七下八上”也是西北太平洋台风活跃的时期，台风携带了大量水汽，二者相遇降雨会显著加强。

来看看未来几天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受副高摆动影响，洛阳市云系较多，多分散性阵雨或雷阵雨天气，预计：

今天夜里，多云间晴天，局部地区有雾；

29日，多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，凌晨到上午局部地区有雾，偏北风转偏东风2级到3级，气温21℃到30℃；

30日(周六)，多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，东北风2级到3级，气温21℃到31℃；

31日(周日)，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温22℃到32℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)