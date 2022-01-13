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点赞！这家洛阳企业将参与世界最大光热光伏综合性电站项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 22:21

　　28日，记者从中国石油工程建设有限公司第一建设公司(下文简称一建公司)获悉，该企业近日与上海电气集团签约，将参与世界最大光热光伏综合性电站项目——迪拜950兆瓦光热光伏电站项目的核心装置建设，为在全球范围内实现“双碳”目标贡献“洛阳力量”。

　　作为中国石油工程建设有限公司在海外签署的首个规模化新能源安装项目，迪拜950兆瓦光热光伏电站项目由迪拜水电局、沙特电力ACWA公司和中国丝路基金共同投资，由上海电气集团作为EPC总承包商总体承建。

　　该项目是“一带一路”重点工程，同时也是迪拜发展绿色低碳能源战略的关键项目，拥有世界最大单体光热光伏装机容量，总占地面积44平方公里。项目建成投产后，每年可节省标准煤超200万吨，减少二氧化碳排放量160万吨，为超过27万个家庭提供清洁电力。

　　此次一建公司签约承担的PT3动力岛油盐区安装工程，是迪拜电站项目下设200兆瓦槽式光热发电机组的核心装置。面对沙漠区域场地平整量巨大、建造世界最高塔式光热项目和世界领先塔式无线定日镜，以及世界最大商业运营槽式开口等技术难题，未来一建公司项目团队将与EPC总承包商一道，力争把迪拜电站项目建成双方合作的典范工程，为落实“一带一路”倡议、造福当地社会民众贡献力量。

　　该工程的成功签约，还将为素有“中国炼建第一军”美誉的一建公司持续开拓新能源市场积累相关经验，为后续我国绿色可持续发展提供助力。多年来，一建公司凭借大型设备吊装领域的技术、装备和管理优势，多次在国家级大型重点工程中担当主力并顺利完成任务，屡屡为国家产业发展立下新功。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高晨禹 魏伟）(企业供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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