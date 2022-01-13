洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

推动预制菜发展！洛阳抢抓食品工业发展新风口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 19:47

　　28日，记者从洛阳市工信局获悉，为贯彻落实全省预制菜产业发展推进会议精神，洛阳市当前正在锚定产业风口，积极开展预制菜产业调研，加紧出台配套支持政策，加速推进全市预制菜产业高质量发展。

　　作为当前食品工业发展新风口，预制菜一头连着乡村振兴，一头连着消费变革，是契合消费市场新刚需、将现代农业与食品产业进行融合发展的新兴产业。

　　日前，由洛阳市工信局牵头，洛龙、宜阳、汝阳、洛宁、伊川等县区工信部门负责同志、洛阳市食品行业协会负责同志和洛阳市重点食品企业负责人前往漯河市、新乡市，就预制菜产业发展和食品行业转型升级等问题进行考察学习。大家一致认为，漯河、新乡等食品产业发展在政府服务、园区管理、产品研发、经营理念、文化建设、两化融合等方面走在全省前列，为下一步洛阳食品行业特别是预制菜产业发展提供了思路。

　　“通过相关调研，我们进一步增强发展预制菜产业的信心，目前《河南省加快发展预制菜产业三年行动方案》正在征求意见中，我们将结合全市产业发展特点，争取为洛阳预制菜产业发展提供更多政策支持。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　据了解，洛阳市预制菜产业目前处于发展阶段。包括洛龄食品、康普食品、名珍食品、侬庄(洛阳)现代农业等重点企业正积极建设预制菜项目，即将推出水席八大碗、羊肉泡馍、快沸面、鲍汁鲜花菇、翅汤花菇、四喜香菇、木耳香菇等特色预制菜产品。我市本土超市品牌在下设门店销售预制菜，品类有洛阳烩菜、连汤肉片等16种。此外，洛阳正大食品有限公司、洛阳春都食品有限公司、河南科技大学等入选全省食品工业协会预制菜专业委员会首批成员名单，进一步为洛阳市发展预制菜产业奠定良好基础。

　　根据计划，后续洛阳市还将结合深入推进“万人助万企”活动，围绕预制菜产业发展，加强洛阳与先进地市之间的企业间交流互动，积极开拓细分领域市场，做好产品个性化定制、网络化协同、智能化生产，通过加强食品产业上下游协同合作，围绕预制菜加速培育全新产业链条，为全市锚定产业风口加快食品产业转型升级提供新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 张克治 司马婷）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区检查城市防汛工作
  • 徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举...
  • 超额完成！洛阳石化发布上半年经营“...
  • 最新！洛阳终止防汛三级应急响应
  • 环都市区城市提质“两个建设、三个改...
  • “洛阳创新”打造国内量产装机最长海...
  • 瀍河区熙春片区：小区面貌新 生活更舒适
  • 加快创新研发 产品畅销国内外
  • 压实防汛主体责任 积极应对本轮汛情
  • 以案释法：市民告婚庆公司，获赔精神...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    向交通警察致敬

    练为战

    暴雨考验

    电闪雷鸣
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605