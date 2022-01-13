推动预制菜发展！洛阳抢抓食品工业发展新风口

28日，记者从洛阳市工信局获悉，为贯彻落实全省预制菜产业发展推进会议精神，洛阳市当前正在锚定产业风口，积极开展预制菜产业调研，加紧出台配套支持政策，加速推进全市预制菜产业高质量发展。

28日，记者从洛阳市工信局获悉，为贯彻落实全省预制菜产业发展推进会议精神，洛阳市当前正在锚定产业风口，积极开展预制菜产业调研，加紧出台配套支持政策，加速推进全市预制菜产业高质量发展。

作为当前食品工业发展新风口，预制菜一头连着乡村振兴，一头连着消费变革，是契合消费市场新刚需、将现代农业与食品产业进行融合发展的新兴产业。

日前，由洛阳市工信局牵头，洛龙、宜阳、汝阳、洛宁、伊川等县区工信部门负责同志、洛阳市食品行业协会负责同志和洛阳市重点食品企业负责人前往漯河市、新乡市，就预制菜产业发展和食品行业转型升级等问题进行考察学习。大家一致认为，漯河、新乡等食品产业发展在政府服务、园区管理、产品研发、经营理念、文化建设、两化融合等方面走在全省前列，为下一步洛阳食品行业特别是预制菜产业发展提供了思路。

“通过相关调研，我们进一步增强发展预制菜产业的信心，目前《河南省加快发展预制菜产业三年行动方案》正在征求意见中，我们将结合全市产业发展特点，争取为洛阳预制菜产业发展提供更多政策支持。”洛阳市工信局相关负责人表示。

据了解，洛阳市预制菜产业目前处于发展阶段。包括洛龄食品、康普食品、名珍食品、侬庄(洛阳)现代农业等重点企业正积极建设预制菜项目，即将推出水席八大碗、羊肉泡馍、快沸面、鲍汁鲜花菇、翅汤花菇、四喜香菇、木耳香菇等特色预制菜产品。我市本土超市品牌在下设门店销售预制菜，品类有洛阳烩菜、连汤肉片等16种。此外，洛阳正大食品有限公司、洛阳春都食品有限公司、河南科技大学等入选全省食品工业协会预制菜专业委员会首批成员名单，进一步为洛阳市发展预制菜产业奠定良好基础。

根据计划，后续洛阳市还将结合深入推进“万人助万企”活动，围绕预制菜产业发展，加强洛阳与先进地市之间的企业间交流互动，积极开拓细分领域市场，做好产品个性化定制、网络化协同、智能化生产，通过加强食品产业上下游协同合作，围绕预制菜加速培育全新产业链条，为全市锚定产业风口加快食品产业转型升级提供新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 张克治 司马婷）