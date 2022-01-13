洛阳地铁上线适老化服务新举措 全线33座车站均配备“无障碍渡板”

洛阳地铁上线适老化服务新举措——即日起，洛阳地铁全线33个车站全部配备“无障碍渡板”，方便乘坐轮椅出行、使用手推婴儿车及患有视力障碍等有特殊出行需求的乘客上下车。

洛阳地铁上线适老化服务新举措——即日起，洛阳地铁全线33个车站全部配备“无障碍渡板”，方便乘坐轮椅出行、使用手推婴儿车及患有视力障碍等有特殊出行需求的乘客上下车。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，城市轨道交通线网在设计时，根据国家标准规定，站台边缘与静止车辆门口处预留有安全间隙，对出行不便或需使用轮椅等辅助工具的乘客带来一定程度的不便。在地铁设置“无障碍渡板”，可有效解决部分有需要的乘客对这一情况的诉求。

今后，有需要的乘客只需在进站时，向在站台或站厅值守工作人员表达使用“无障碍渡板”的意愿，并告知准备在哪一站下车，届时会有洛阳轨道工作人员提供“点对点”上下车助力服务。此外，站内工作人员也会主动上前询问是否需要提供相关服务，更好践行洛阳轨道交通集团“以礼相待、乘人之美”的服务理念。

该负责人介绍，去年以来，洛阳地铁1号线、2号线先后采取了多项“适老化”举措。目前，各个车站内均提供有轮椅、老花镜等物品方便老人在站内使用，部分车站设有人脸识别通道为老人免去排队进站麻烦，同时还为有需要的老人提供上门办理乘车卡等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 谭珏 孙亚军 文/图）