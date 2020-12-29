28日，时代楷模陈俊武陈列室全国科学家精神教育基地揭牌。

28日，时代楷模陈俊武陈列室全国科学家精神教育基地揭牌。

陈俊武是中国科学院资深院士，中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任，我国著名炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人。他为石油化工业孜孜以求、无私奉献了一辈子，为我国科技发展进步和人民生活福祉做出了重要贡献。2019年，在新中国成立70周年之际，陈俊武被授予“时代楷模”“最美奋斗者”称号，在社会各界引发强烈反响。

为深入学习陈俊武同志“爱国、奋斗、奉献”的时代楷模精神，以及“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为内核的科学家精神，2021年，中石化洛阳工程有限公司建设了“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室”，以图文、实物展柜、多媒体等方式集中展示了陈俊武院士的先进事迹。陈列室对外开放以来，开展多种形式的教育活动，成为向社会各界进行科学家精神教育、爱国主义教育的场所和阵地。今年5月，时代楷模陈俊武陈列室被评为全国首批科学家精神教育基地。

中石化洛阳工程有限公司相关负责人表示，将以入选全国科学家精神教育基地为契机，持续加强基地的建设、管理和使用，自觉做科学家精神的传播者和讲述人，继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，传承和弘扬老一辈石油人的革命精神和优良传统，厚植家国情怀，矢志砥砺奋进，为服务河南省、洛阳市社会经济发展，为加快打造世界领先洁净能源化工公司不懈奋斗，为建设科技强国、实现科技自立自强作出新的更大贡献。

温馨提醒

榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室对外参观开放时间为工作日的每周二、周四，上午9：00-10：00、10：30-11：30，下午2：00-3：00、3：30-4：30。

参观单位需提前一天预约，预约电话：0379-64887868。预约时需登记参观单位、联系人、联系电话、参观人数、参观报备车辆等信息。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图/视频 实习生 丁博 通讯员 黄炎培 李小爽)