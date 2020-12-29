洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

时代楷模陈俊武陈列室全国科学家精神教育基地揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 19:10

　　28日，时代楷模陈俊武陈列室全国科学家精神教育基地揭牌。

　　陈俊武是中国科学院资深院士，中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任，我国著名炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人。他为石油化工业孜孜以求、无私奉献了一辈子，为我国科技发展进步和人民生活福祉做出了重要贡献。2019年，在新中国成立70周年之际，陈俊武被授予“时代楷模”“最美奋斗者”称号，在社会各界引发强烈反响。

　　为深入学习陈俊武同志“爱国、奋斗、奉献”的时代楷模精神，以及“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为内核的科学家精神，2021年，中石化洛阳工程有限公司建设了“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室”，以图文、实物展柜、多媒体等方式集中展示了陈俊武院士的先进事迹。陈列室对外开放以来，开展多种形式的教育活动，成为向社会各界进行科学家精神教育、爱国主义教育的场所和阵地。今年5月，时代楷模陈俊武陈列室被评为全国首批科学家精神教育基地。

　　中石化洛阳工程有限公司相关负责人表示，将以入选全国科学家精神教育基地为契机，持续加强基地的建设、管理和使用，自觉做科学家精神的传播者和讲述人，继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，传承和弘扬老一辈石油人的革命精神和优良传统，厚植家国情怀，矢志砥砺奋进，为服务河南省、洛阳市社会经济发展，为加快打造世界领先洁净能源化工公司不懈奋斗，为建设科技强国、实现科技自立自强作出新的更大贡献。

　　温馨提醒

　　榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室对外参观开放时间为工作日的每周二、周四，上午9：00-10：00、10：30-11：30，下午2：00-3：00、3：30-4：30。

　　参观单位需提前一天预约，预约电话：0379-64887868。预约时需登记参观单位、联系人、联系电话、参观人数、参观报备车辆等信息。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图/视频 实习生 丁博 通讯员 黄炎培 李小爽)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区检查城市防汛工作
  • 徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举...
  • 超额完成！洛阳石化发布上半年经营“...
  • 最新！洛阳终止防汛三级应急响应
  • 环都市区城市提质“两个建设、三个改...
  • “洛阳创新”打造国内量产装机最长海...
  • 瀍河区熙春片区：小区面貌新 生活更舒适
  • 加快创新研发 产品畅销国内外
  • 压实防汛主体责任 积极应对本轮汛情
  • 以案释法：市民告婚庆公司，获赔精神...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    向交通警察致敬

    练为战

    暴雨考验

    电闪雷鸣
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605