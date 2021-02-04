洛阳市人社局开展职业培训进军营活动

7月28日，洛阳市人力资源和社会保障局在“八一”建军节到来之际，邀请多家职业技能培训学校走进驻洛部队，开展军人职业技能培训暨“技能进军营”活动。

7月28日，洛阳市人力资源和社会保障局在“八一”建军节到来之际，邀请多家职业技能培训学校走进驻洛部队，开展军人职业技能培训暨“技能进军营”活动。

洛阳市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，此次职业培训进军营活动，是洛阳市“人人持证、技能洛阳”建设工作的重要一环。活动中，洛阳市人社局根据驻地部队需求，组织了洛阳市建设行业职工培训中心、河南职引力职业培训学校、洛阳机车高级技工学校、洛阳学易职业培训学校等职业培训学校走进军营，开展技能培训课程。

“这些职业培训学校涵盖了各行各业，现役军人可以通过职业技能培训，掌握一门或多门职业技能，减轻退役后就业创业的‘后顾之忧’；也可以通过职业技能培训，获取由国家人力资源和社会保障部颁发的《中华人民共和国职业资格证书》，作为改选士官、考核晋升、岗位续聘的重要参考依据。”该负责人说。

该负责人说，洛阳市是全国双拥模范城市，依托地方各类职业培训资源，帮助部队培训各类军事技术人才，是新时代双拥工作的重要内容。下一步，洛阳市人社局将积极搭建部队与地方的桥梁，选派最优秀的职业类学校，创造最优越的条件，努力为驻洛部队培养军地两用人才，增长军人才干，为现役军人在日后到地方工作和创业储备职业技能，拓宽转业后就业渠道。

据了解，今年，洛阳市按照全省“人人持证、技能河南”建设工作部署要求，以“在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变”为目标，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作。目前，洛阳市已累计完成职业技能培训28.8万人次，新增技能人才17.73万人，新增高技能人才5.31万人，分别完成市定全年目标的96%、104.3%和106.2%。今年下半年，洛阳市将在此基础上，持续开展职业技能培训“五进”活动，即职业技能培训进学校、进社区、进乡村、进机关、进军营。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 李帆 金鹏 文/图)