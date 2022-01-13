洛阳重点民生实事办理交出“期中答卷” 35件已完成年度任务

2022年已经过半，重点民生实事办理情况如何？记者28日从洛阳市政府办公室获悉，重点民生实事办理取得阶段性进展。

2022年已经过半，重点民生实事办理情况如何？记者28日从洛阳市政府办公室获悉，重点民生实事办理取得阶段性进展。

根据2022年河南省、洛阳市重点民生实事工作方案和洛阳市“十四五”期间十项重点民生实事2022年目标任务，今年洛阳市重点民生实事共确定10项89件具体工作。二季度以来，各县区和市直相关部门高度重视，紧盯时间节点，细化目标任务，压实工作责任，克服疫情等不利影响，精心组织、加强督导、扎实推进。截至目前，已完成或基本完成年度任务38件，占42.7%。

在这些重点民生实事中，已完成年度任务的有35件，包括培训乡村医生3971名；新安县、宜阳县等6所医院成功创建三级医院；5种试点门诊慢特病异地就医直接结算；二级以上医院实现门诊费用异地就医直接结算；开展青少年心理健康服务进村(社区)活动126场次；建成“青翼家园”19个；实施残疾儿童康复救助1597人；全市新增技能人才17.1万人(含高技能人才5万人)；组织各类招聘会214场次；提供就业岗位20.3万个；新增职业技能等级认定机构206家；新增农村劳动力转移就业2.07万人；打造创新平台105个；建成城市区青年驿站21个；建成社区体育公园22个等。

进入今年第三季度，洛阳各县区和相关市直部门将紧盯时间节点，聚焦重点项目，进一步加大工作推进力度。洛阳市政府将严格按照“9月底前大头落地、力争10月底前全部完成”的时间节点，以推进缓慢项目点为重点，采取明察暗访、现场督导、选点抽查等形式全程跟踪督办，确保把实事办好、好事办实，早完成、早投用、早惠民，兑现对全市人民的承诺。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵启虎)