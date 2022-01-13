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即日起，洛阳10条公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 19:13

　　28日，记者从洛阳公交集团获悉，因解放路的凯旋路至九都路段、滨河北路的柳林南街至大运河博物馆段封闭，龙光路围墙倒塌交通管制，10条公交线路临时调整，恢复时间另行通知。

　　1路、68路、77路：去程分别从机场候机楼、洛阳站发车，沿原线行至人民西路中州中路口后，改走人民西路、体育场路、九都路、牡丹桥，之后恢复原线；回程分别从高铁站、丰李发车，沿原线行至解放路九都路口后，改走九都路、体育场路、人民东路之后恢复原线。

　　15路：去程从谷水西发车，沿原线行至中州中路王城大道口后，改走王城大道、九都路、牡丹桥，之后恢复原线；调整路段去、回程线路一致。

　　37路、92路：去程分别从王城大道邙岭大道口南、洛阳站发车，沿原线行至纱厂南路唐宫西路口后，改走纱厂南路、凯旋西路、王城大道、九都路、牡丹桥，之后恢复原线；调整路段去、回程线路一致。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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