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事业编！涧西区引进研究生学历人才30名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 涧西区人民政府网站 2022.07.29 10:56

　　昨日，涧西区人民政府网站发布《洛阳市涧西区2022年引进研究生学历人才公告》，决定面向社会公开引进研究生学历人才30名，其中财会金融类5名、工学类5名、材料类5名、信息类5名、文秘类2名、法律类1名、新闻传播类1名、公共卫生类1名、管理类2名和城建农业类3名。

　　引进对象为国内全日制普通高校硕士研究生、博士研究生及取得国家教育部留学服务中心认证的全日制硕士、博士学历学位的海外留学人员。

　　其中，硕士、博士研究生须取得国内普通高等教育本科学历(不含专升本)。硕士研究生其研究生或本科毕业院校至少一个是国内外知名高校(2022年教育部公布的第二轮全国147所“双一流”大学或2022年QS世界大学排名前100名的院校)，公共卫生类岗位不受以上国内外知名高校的限制；硕士、博士研究生须在2022年8月31日前取得硕士、博士学历学位证书；

　　国内普通高等学校博士、硕士研究生毕业证书所示专业名称须与《涧西区2022年引进研究生学历人才计划表》中所列专业一致；留学博士、硕士研究生学历学位认证书所示专业须与《涧西区2022年引进研究生学历人才计划表》中所列专业相似相近，并经涧西区引进研究生学历人才工作领导小组研究确定是否符合报考资格；

　　硕士研究生年龄在30周岁以下(1991年7月31日及以后出生)，博士研究生年龄在35周岁以下(1986年7月31日及以后出生)。

　　网上报名时间为2022年8月3日8:30—2022年8月5日17:00。

　　考生登录“涧西区2022年引进研究生学历人才报名系统”(http://apply.lyrcrs.com/141/login.aspx，建议使用谷歌浏览器)，通过网上报名系统提交报名信息及上传照片(不接受现场报名、现场咨询)。

　　查询资格初审结果时间为2022年8月4日8:30—2022年8月6日17:00。

　　通过资格初审的考生，不能再报考其他岗位。提交信息截止时间(8月5日17:00)之前，未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(8月5日17:00)之后，所有报考者不能再报考其他职位。通过报考资格初审的人员即可参加面试资格确认，不需要缴纳费用。

　　>>>洛阳市涧西区2022年引进研究生学历人才公告
[ 责任编辑：唐好优 ]
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