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“免费送学习机”，听课需购卡？遇到这事儿可得留心了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 15:59

　　眼下正是暑假，不少家长为孩子购置学习机等设备，用于科目预习和课后练习。可是，一些商家抓住家长“望子成龙”的心理，宣称“免费送学习机”，结果需要搭配高价“听课卡”激活才能使用。今日，记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，近日，市民李女士遇到了一件购买学习机的烦心事，在市场监管人员的协调下，她最终拿到了退款。

　　近日，市民李女士途经一家售卖电子产品的店铺时，恰好听到店家正在介绍一款学习机。“推销人员说，这款学习机安装了从小学到高中的全部课程，还可以随时在线升级。”李女士说，自己家里有学生，听到学习机的功能这么齐全，她便上前详细咨询。对方说，学习机是免费的，但需要购买里面的课程，活动价2000元。冲动之下，李女士花钱买了一台。可让她没想到的是，回家后，家人发现里面的内容和孩子的学习课程对不上，而且可供查阅的内容很少，如果想全部“解锁”，还要继续购买激活卡。

　　“学习机的很多内容都是过时的，网上也能免费下载。”李女士找到商家要求退货退款却被拒绝。于是，她向辖区市场监管所进行投诉，经执法人员调解，最终商家将2000元退还李女士。

　　记者查询网络发现，其他地方曾出现消费者投诉“免费送学习机、花钱买课程”的相关报道，商家通过各种推销方式，引导消费者落入“免费送”的营销套路，并夸大宣传学习机的用途和作用，诱导消费者购买学习资料或学习卡。与此同时，2020年9月，陕西省市场监管局发布的一份电子电器产品质量监督专项抽查抽检结果显示，某品牌学习机“标记和说明、电气绝缘、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、直插式设备、耐异常热、电源端子骚扰电压”不合格，各类网络投诉平台上都有不少针对某品牌学习机的投诉，大都涉及“虚假夸大宣传诱导消费”“功能不行、系统老旧”等方面。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，目前，市场上售卖的学习机种类繁多，商家为吸引消费者也推出了各类促销活动。为了保护消费者的合法权益，提醒您理性消费，不要盲目轻信商家的宣传，对自己不了解的产品建议多方了解，切勿轻易购买。

　　如何选购学习机，听听专业人士的建议——

　　首先，购买学习机，应尽量选择具有合法经营资格且证照齐全的品牌专营店，购买后须向经营者索取正规发票或者购买凭据，票据上应注明购买产品的基本信息。

　　其次，选购商品时，应注意检查标签标识有无注明生产厂家、厂址、产品用途、使用方法、生产日期、相关认证等商品信息，向商家详细了解是否存在额外收费项目，并根据自身需要理性选择，谨防不良商家利用“免费送”营销套路高价推销学习资料等。

　　最后，面对商家的各类促销活动，尤其是免费送礼品的行为要谨慎对待，避免陷入促销“陷阱”。该负责人提醒广大消费者，妥善保管购物发票和相关凭证，当您的合法权益受到损害时，请及时拨打24小时热线12315投诉举报。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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