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宜阳县人力资源市场投用【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 15:59

　　28日，宜阳县人力资源市场正式揭牌投用。这是洛阳市首家县级智慧型人力资源市场。

　　该人力资源市场位于宜阳县滨河南路博物馆楼下西侧，建筑面积830平方米，内部设置有服务台、招聘洽谈区、自助查询区、信息大屏区和带岗直播区等区域，设立招聘展位31个，可容纳2000多名求职者。

　　在设计方面，宜阳县人力资源市场依托智慧就业系统和大数据分析，科学精准匹配岗位，招聘全场智能化、无纸化，既便民又环保。

　　当天，以“稳就业、保就业”为主题的专场招聘会同步举行，吸引高校毕业生、农民工、脱贫人员、城镇低收入等人群前来求职。

　　下一步，该县将持续加强平台建设、完善管理机制、提高服务水平，通过定期举办线上线下招聘会、宣传技能培训等方式，为当地经济社会发展提供人才保障。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 王艳杰 通讯员 张珂 董彬彬 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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