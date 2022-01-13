网友建议在洛浦公园北堤打造绿荫大道 洛阳市城管局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛浦公园是市民休闲健身娱乐的场所，园区北堤游园道路均为南侧朝阳方向。夏秋季节天气炎热，建议园区在游园路南侧栽种一些高大乔木植物，形成绿荫大道，提高市民的舒适感。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛浦公园是市民休闲健身娱乐的场所，园区北堤游园道路均为南侧朝阳方向。夏秋季节天气炎热，建议园区在游园路南侧栽种一些高大乔木植物，形成绿荫大道，提高市民的舒适感。

洛阳市城市管理局回复：洛浦公园始建于1997年，在当时的规划设计中，南堤主要以丰富的林带为主，现已形成林荫道路景观；北堤主要以活动广场、专类植物园、疏林草地为主，目前北堤游园路的南侧的确比较缺乏能产生林荫效果的高大乔木植物。

随着人们对美好生活向往的要求提高，也要求我们在植物种植、搭配等细节上要不断提高，您所提建议我们已经收悉，我们在今后工作中将结合实际情况，在合适点位增植绿化植物，努力为广大游园群众提供更好的游园环境。

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