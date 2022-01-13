文明洛阳大家谈：让“文明礼让”成为一种习惯

交通是城市形象的名片，礼让是城市文明的标志。27日上午，由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳日报社共同主办的“文明洛阳大家谈 和谐社会面对面”活动，在洛阳市公安局交警支队指挥中心举行。

交通是城市形象的名片，礼让是城市文明的标志。27日上午，由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳日报社共同主办的“文明洛阳大家谈 和谐社会面对面”活动，在洛阳市公安局交警支队指挥中心举行。

本期讨论的是“文明礼让不乱闯”。交警、公交司机、交通广播主持人、律师、出租车司机、市民代表共同讨论这个与我们日常出行息息相关的话题。

“近年，我市交警部门通过设立交通安全日，联合开展‘礼让斑马线，文明助交通’、礼让斑马线‘红黑榜’等活动，积极倡导文明出行、礼让行人。”市交警支队支队长王伟说，在机动车礼让行人中，机动车右转不避让行人和直行的非机动车，以及机动车行经斑马线时，若未按规定减速、停车、避让行人等行为属于交通违法，将依法予以处罚。如果机动车因为不礼让行人而发生事故，那么驾驶人将要承担交通事故责任，甚至会被追究刑事责任。文明交通是共建共享的，大家携起手来才能共创安全、有序、畅通的道路交通环境。

“公交车是城市流动的风景线。”公交集团57路公交车车长陈志豪说，市公交集团严格要求公交司机做到礼让斑马线、避让行人，并且设有现场管理员，定期在终点路段抽查车辆礼让行人的行为，每个月对车长进行星级评定考核，对不遵守礼让规定的公交司机予以处罚，文明礼让已经成了每位司机的自觉行为。

“文明礼让，一靠宣传，二靠倡导，三靠大家共同努力。”市交通广播FM92.7的主持人阿拓说，交通广播有“服务大众，辅佐交通”的职责，有义务把文明交通传递给每一位交通参与者。交通广播在相关节目中通过点赞表扬和批评曝光的方式传递文明礼让的信息，使收听广播的司机听到后自觉规范自己的驾驶行为，倡导广大驾驶员文明礼让，文明出行。

河南万永律师事务所副主任王灏说，依据《中华人民共和国道路安全法》规定，机动车行经人行横道时应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道应当停车让行；机动车行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，应当避让。对于违反道路交通安全行为的处罚包括：警告、罚款、暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留。公安机关交通管理部门对机动车驾驶人的交通违法行为，除了依法给予行政处罚外，还实行累积记分制度，进一步规范驾驶员安全出行，礼让行人。

“礼让斑马线，出租当先锋。”从业24年的洛阳金牡丹出租汽车公司驾驶员万东云说，文明礼让行人要从自身做起，做到遵章守纪、文明行车。在日常行车中，严格遵守法律法规所明确的行人与交通工具的优先顺序，遇到行人行经没有红绿灯和斑马线的路口时，做到停车礼让，主动向乘客传递文明交通意识，让文明礼让之风吹遍洛阳。

“文明是双向的，良好的交通环境需要每一位市民的支持。”全国劳动模范、市民代表贾新军说，有一次，他在一个小区附近看见一位老人抱着小孩过马路，走到马路中间的斑马线时红灯亮起，等待直行的车辆没有行驶也没有鸣笛催促，而是等老人走过马路后才向前行驶，这一幕，令他印象深刻，文明礼让要从自身做起，自觉遵守交通秩序，成为文明交通的践行者、文明洛阳的代言人。

据悉，下一期“文明洛阳大家谈”话题为“文明养犬不扰民”。若您对这个话题有话想说，可拨打洛阳日报社百姓一线通66778866畅所欲言，或者关注“洛阳日报”“文明洛阳”官方微信号给我们留言，也可以通过新浪微博平台，在话题#2022文明洛阳#下参与话题讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 实习生 刘依柯 通讯员 陈志强 刘成伟 文/图)