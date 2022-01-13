耄耋老人组建艺术团 带着一群古稀老人“一起玩儿”【视频】

今天上午，涧西区南峰社区南峰园小区居民毛大同在社区新时代文明实践站度过了一个难忘的80岁生日——社区夕阳红艺术团的成员突然出现，用唱红歌的方式，为他送上生日惊喜。

今天上午，涧西区南峰社区南峰园小区居民毛大同在社区新时代文明实践站度过了一个难忘的80岁生日——社区夕阳红艺术团的成员突然出现，用唱红歌的方式，为他送上生日惊喜。

毛大同是夕阳红艺术团的团长，退休前是一名技术人员。毛大同说，他从年轻时就喜欢唱歌、写诗、朗诵等，按照现在年轻人的话说，是一名十足的“文艺青年”，退休后的他关注到社区中许多和他一样的退休老人闲来无事，就萌生了组建社区艺术团、带着大家“一起玩儿”的想法，没想到，他的想法在老伙计圈子里一呼百应，夕阳红艺术团也就此应运而生。据悉，艺术团全员72人，平均年龄70岁。

给社区居民演节目、组织公益书法课堂、带领团队参加各类基层文艺汇演……在许多社区工作人员的眼中，退休后的毛大同，过得比一些年轻人还忙碌。

南峰社区党委书记王珂珂介绍，这些年来，毛大同带领社区老年人，以形式多样的文化活动，实现老有所乐、老有所乐，带起了一阵老年人自娱自乐、共建共享的活力浪潮。目前，夕阳红艺术团也已成为南峰社区的金牌志愿服务队伍，助力推动文化进社区和文明社区的打造。

据了解，毛大同目前也是南峰社区“社区能人库”中年龄最大的“社区能人”。“只要心不老，人就不会老。”毛大同说，虽然他已80岁，但他心中想要做的事情还有很多，他计划接下来带领艺术团成员排演红歌快闪类节目，以中国普通老人良好的精神风貌喜迎党的二十大。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）