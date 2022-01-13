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购时惠6周年庆！“清凉公益行 致敬城市坚守者”捐赠活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 09:53

　　今日上午，“清凉公益行 致敬城市坚守者”捐赠活动在洛阳日报报业集团启动。

　　“清凉公益行 致敬城市坚守者”活动，是洛报集团与今麦郎品牌深度合作，通过洛报购时惠网上商城，开展系列线上互动+线下主题公益活动，将分批为我市广大市民，尤其是奋战在一线的医护人员、媒体人、社区工作者、交警、环卫工等城市坚守者，捐赠今麦郎凉白开饮品。活动将持续至8月底，计划捐赠总量12万瓶。

　　据了解，今麦郎饮品有限公司长期致力于社会公益事业，所支持的公益活动惠及多个省市。本次与洛报集团的携手，是今麦郎品牌普惠豫西地区群众的标志性举措，双方将合力打造公益平台渠道，让更多的市民受惠。

　　洛报购时惠商城作为洛报集团旗下的党媒电商平台，始终牢记服务市民、回报社会的责任与担当。时值购时惠商城六周年庆之际，将把本次捐赠活动作为起点，陆续推出“云上健步走”、“社区消夏电影节”、“助农消费大补贴”等系列公益惠民活动。(洛报融媒·洛阳网记者 马佳佳/文 孟德玺/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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