帮扶签约！专业文化力量注入洛龙区社区“草根大舞台”

为营造健康文明的文化氛围，推进社区文化建设，日前，洛龙区“喜迎二十大”系列新时代文明实践活动暨“文化进社区”专业院(团)与社区结对帮扶签约仪式在科技园街道举行。

为营造健康文明的文化氛围，推进社区文化建设，日前，洛龙区“喜迎二十大”系列新时代文明实践活动暨“文化进社区”专业院(团)与社区结对帮扶签约仪式在科技园街道举行。

活动现场，除为辖区居民献上了一场精彩文化盛宴外，泉舜社区、宜人社区、东方今典社区、天元社区、龙丰社区5个社区与洛阳市朗诵协会、洛阳豫剧院区美协等5家专业院(团)代表完成结对帮扶签约。这不仅标志着这些社区今后在开展新时代文明实践活动时，有了专业文化资源的加持，还助力打通了引进“文化名人”的绿色通道，以编外力量完成对“社区能人库”的有效扩充。

洛龙区文明办相关负责人介绍，“文化进社区”专业院(团)与社区结对帮扶政策，将作为洛龙区推动“文化进社区”工作的特色制度长期推进，旨在进一步提高社区文化合作社的创作水平和文化素质，将真正高品质、好口碑的文化活动“送入寻常百姓家”。

按照计划，相关签约院(团)将组织专业化师资力量下沉相关签约社区，围绕居民文化需求意向提升基层文化团体创作水平，与此同时，社区也将以更多样的方式、更实在的优惠吸引更多社区居民、文艺爱好者加入文化志愿服务行列，持续建设好居民家门口的“精神文化粮仓”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 张俊望 孙建科）