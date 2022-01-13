洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

帮扶签约！专业文化力量注入洛龙区社区“草根大舞台”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 15:59

　　为营造健康文明的文化氛围，推进社区文化建设，日前，洛龙区“喜迎二十大”系列新时代文明实践活动暨“文化进社区”专业院(团)与社区结对帮扶签约仪式在科技园街道举行。

　　活动现场，除为辖区居民献上了一场精彩文化盛宴外，泉舜社区、宜人社区、东方今典社区、天元社区、龙丰社区5个社区与洛阳市朗诵协会、洛阳豫剧院区美协等5家专业院(团)代表完成结对帮扶签约。这不仅标志着这些社区今后在开展新时代文明实践活动时，有了专业文化资源的加持，还助力打通了引进“文化名人”的绿色通道，以编外力量完成对“社区能人库”的有效扩充。

　　洛龙区文明办相关负责人介绍，“文化进社区”专业院(团)与社区结对帮扶政策，将作为洛龙区推动“文化进社区”工作的特色制度长期推进，旨在进一步提高社区文化合作社的创作水平和文化素质，将真正高品质、好口碑的文化活动“送入寻常百姓家”。

　　按照计划，相关签约院(团)将组织专业化师资力量下沉相关签约社区，围绕居民文化需求意向提升基层文化团体创作水平，与此同时，社区也将以更多样的方式、更实在的优惠吸引更多社区居民、文艺爱好者加入文化志愿服务行列，持续建设好居民家门口的“精神文化粮仓”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 张俊望 孙建科）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区检查城市防汛工作
  • 徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举...
  • 超额完成！洛阳石化发布上半年经营“...
  • 最新！洛阳终止防汛三级应急响应
  • 环都市区城市提质“两个建设、三个改...
  • “洛阳创新”打造国内量产装机最长海...
  • 瀍河区熙春片区：小区面貌新 生活更舒适
  • 加快创新研发 产品畅销国内外
  • 压实防汛主体责任 积极应对本轮汛情
  • 以案释法：市民告婚庆公司，获赔精神...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    向交通警察致敬

    练为战

    暴雨考验

    电闪雷鸣
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605