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偃师区商城街道：“同吃同做一顿饭” 用心用情解民忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 09:21

　　“伯，今天想吃啥？”“想吃面条。”近日中午，洛阳市偃师区商城街道办事处副主任王亚磊带着新鲜食材来到辖区群众潘振保家，为老人做起了午饭。

　　去年年底，商城街道开展“同吃同做一顿饭”活动，让党员干部放下了架子、沉下了身子，真正走进了群众中间，通过面对面、心贴心交流。

　　87岁的潘振保家住偃师区商城街道潘屯社区，他的老伴儿常年卧病在床，平时生活较为拮据。王亚磊说，第一次来到潘振保家时，老人说想吃碗面条，她给老人做了碗西红柿鸡蛋面。

　　同吃一顿饭，一起拉家常。得知潘振保的老伴儿行动不便，王亚磊协调民政部门帮老人申请了家庭养老床位。有了这张可调节升降的护理床，潘师傅对老伴儿的日常护理方便了许多。看似简简单单的一顿饭，拉近了老两口和王亚磊之间的距离，增进了双方的感情。

　　“多亏村里帮忙，及时解决了我的困难。”近日，商城街道前杜楼社区赵宏章说。

　　59岁的赵宏章是一名兔子养殖户，前不久由于养殖兔子的小屋通风不畅，损失不小。随着“同吃同做一顿饭”活动的深入开展，商城街道党工委委员、副主任高建峰得知该情况，积极协调帮助赵宏章修建了新的养殖彩钢棚，还帮助他贷款5000元，进一步扩大养殖规模。

　　商城街道党工委书记张国干说，为了让“同做同吃一顿饭”这项工作落到实处，街道要求党政班子成员每人至少直接联系一个社区，每名领导干部至少联系社区5户以上困难群众和重点人群，除了困难群体，还有致富能力强人、乡贤、务农人员、非务农人员等，覆盖面尽量广泛、有代表性。

　　“和群众有更深入接触，主动倾听群众呼声，了解群众需求，是这个活动最大的意义。”张国干说，今后商城街道将聚焦更多民生实事，着力解决群众困难，让群众有实实在在的获得感、幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 通讯员 田艳辉)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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