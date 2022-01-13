“二舅”火了 激励我们好好生活（洛谭说事）

几天播放量达千万人次，短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》火了。

几天播放量达千万人次，短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》火了。11分钟的视频，作者“衣戈猜想”以轻松幽默的口吻娓娓道来，讲述了其二舅苦难而强悍的一生。这个曾经的天才少年，十几岁打针落下残疾，后来自学木工，成为能工巧匠。他收养了一个女孩，攒钱为养女买房，独自照顾生活不能自理的母亲……二舅渺小又伟大，平凡又有力量，无数网友直呼“被治愈”。

都说人生最重要的，不是和一把好牌，而是打好一把烂牌。从打针落下残疾，到自学木工谋生，再到成为村里的维修能手，二舅一把烂牌打得是真好，他在挣扎与困境中表现出来的自强不息，令网友报以满屏的“敬二舅”弹幕，这或许是网友“被治愈”的原因。

十步之内，必有芳草。66岁的二舅，不过是一个不向命运低头的老年人。不管是在乡村，还是在城市，每个不起眼的角落，都可能有这样的老年人，他们的故事像一坛醇厚的老酒，品完“后劲儿很大”。现在，年轻人会遇到各种压力和烦心事，比如职场升迁、购房、买车，其中一桩不顺心可能就会自暴自弃、一蹶不振。我们欠缺的，或许正是二舅那样用力生活的勇气与坚强。

别人的二舅，也能激励我们好好生活。我们的身边，可能就有许多“二舅”式的老年人，我们不妨多与他们交流，在他们的经历中经历，从而战胜精神内耗，坚定去闯、去试、去拼的信念，去过我们向往的生活，活出自己的饱满人生，正如视频中所言：“是的，这条人生路最后通向的一定是胜利。”（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）