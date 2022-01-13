洛阳“木匠叔叔”王耀斌：用木工手艺制作望远镜 让孩子们看更广阔的宇宙

八百伏牛凌绝顶，长江黄河分水岭。栾川县庙子镇卡房村，便位于作为中国南北分界线的伏牛山老界岭北麓。今年36岁的王耀斌5年前从都市回到农村老家，成了一名木匠，每天与他相伴的，除了妻子，还有家门口的古井、家门前的洪洛河，以及藏在他心底的一个愿望：给家乡的孩子们建一座天文台，把之前做的可以看到月亮的望远镜“升级”，让孩子们可以看到更广阔的宇宙。

八百伏牛凌绝顶，长江黄河分水岭。栾川县庙子镇卡房村，便位于作为中国南北分界线的伏牛山老界岭北麓。今年36岁的王耀斌5年前从都市回到农村老家，成了一名木匠，每天与他相伴的，除了妻子，还有家门口的古井、家门前的洪洛河，以及藏在他心底的一个愿望：给家乡的孩子们建一座天文台，把之前做的可以看到月亮的望远镜“升级”，让孩子们可以看到更广阔的宇宙。

王耀斌（白衣）让孩子们通过望远镜看星星

从大城市回到农村老家，他成了一名木匠

初见王耀斌，他说话不紧不慢，很难想象5年前的他还是一个在大城市打拼的白领。他成为木匠后，工作投入认真。

18年前，王耀斌考上河南财经政法大学工程管理专业，他没有想到有一天，自己会在建筑行业工作多年后，重新拾起祖辈传下来的手艺——木工。

2017年，刚回到老家的王耀斌很不被亲戚邻居理解：“山村里出个大学生不容易，是不是在外面混得不好才回来的？”陪他一起回来的，还有他的师妹，一个来自重庆的姑娘，两个人因为学木工手艺结缘。

起初，他们俩建木工坊的钱不够，王耀斌在网上发起众筹，讲述他的情怀和梦想，很快筹够了资金。随后，两人建起了一山木舍木工坊，主要做纯手工的木质家具、工艺品等。他们的手工木作非常精美，吸引来天南海北的客户下单。随着收入的增加，王耀斌兑现承诺，给之前参与众筹的人支付了报酬。

2019年，王耀斌和师妹举行了婚礼。随着孩子的出生，一家三口过上了田园般的生活。每天忙完工作，他会抱着吉他，坐在阳台上给妻子、孩子弹唱几曲。

这份尘世里的幸福，王耀斌很满足。

他用木工手艺，做了一台能看到月亮的望远镜

2020年的一个夏夜，王耀斌躺在房顶，仰望星空，儿时的记忆在脑海浮现。他想起村里的孩子们问他月亮上有啥，加上之前他在一个视频里看到，外地有路边供人使用的天文望远镜，于是，他做出一个决定，要凭借自己的木工手艺，给村里的孩子们做一台天文望远镜。

王耀斌到一些有关天文学的网络论坛里搜集资料，网友得知他想给孩子们做天文望远镜，纷纷伸出援手。两个月后，他的第一台“道布森式天文望远镜”问世，带着这台手工望远镜，他去了附近不少小学。

“通过望远镜看到的月亮，感觉太震撼了。”王耀斌清晰地记得第一次从手工望远镜里看到月亮时的情形。

“木匠叔叔”让山里的孩子成为“追星族”的故事，引起媒体的关注，王耀斌没想到自己因此火了一把。不过，外界的关注并未影响到他的田园生活，反而让他更深入地思考起了原本无心做的事情。