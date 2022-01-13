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电表空转了一千多度，这事儿咋解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 08:38

　　近日，老城区烧沟村路附近荣森世纪新城小区的业主尚先生反映，他家的电表出现故障，一个多月空转了一千多度，他向物业公司反映该情况多日，但物业公司迟迟没有给他解决。

　　尚先生说，此前，他家的这套房子对外出租，今年5月底，租户退租后，他将房子的电闸也关上了，此后一直没人住在这里。

　　“我们小区的电是物业公司转供的。7月9日，物业公司的工作人员联系我，说在抄表时发现异常，电表显示，我家6月的用电量有一千多度。”尚先生说，得知情况后，他马上去查看，发现家里的电闸明明关着，但电表在空转。他又联系了物业公司，将总电闸关闭测试，发现他家的电表还在空转。这显然是电表出了问题。

　　由于这块电表是几年前物业公司更换的，尚先生认为，电表出现故障，应该由物业公司负责更换、维修。然而，物业公司工作人员告诉尚先生，更换电表需要业主自费，尚先生得自己购买一块电表，由物业公司来安装，物业公司还要收取服务费。尚先生不认可物业公司的说法。

　　为此，尚先生到社区、老城区物业办等多个部门反映问题，但十几天过去了，他一直没有得到一个满意的结果。“对于电表空转产生的电费，物业公司也没有明确告诉我将如何处理。”尚先生说，他还打算继续出租这套房子，所以希望事情能够尽快得到解决。

　　昨日上午，记者来到了荣森世纪新城小区的物业公司。物业公司工作人员表示，经过测试，他们确认尚先生家的电表出现了故障。

　　该工作人员表示，尚先生家的电表空转，虽然显示有“用电量”，但实际上电力没有损耗，对此，他们会将情况上报给总公司，对与这部分“用电量”相关的电费进行消除。

　　“不过，电表出现故障后，业主更换、安装新电表的费用需要自理，这是公司的规定。”该工作人员说。

　　随后，记者又联系了老城区物业办。老城区物业办工作人员解释，在通常情况下，电力转供小区分户电表及电表后的入户线路的产权属于业主。“在保修期外，电表因损耗而发生的故障，是由业主承担更换、维修费用的。”该工作人员说，业主可以自行购买新电表，并找人安装，也可以通过物业公司安装。物业公司提供相应服务，也是可以收费的。

　　该工作人员说，他们已经向尚先生进行了解释说明，并和荣森世纪新城小区物业公司进行了协调，他们会尽力促使此事尽快、妥善解决。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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