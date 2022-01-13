玻璃房长期占道 城管部门进行整治

“我们小区门口有一个闲置的玻璃房，长期占用人行道，投诉一次后被移走了，隔两天又出现了，给居民出行带来困扰。”近日，市民张先生通过洛阳网“百姓呼声”反映。

“我们小区门口有一个闲置的玻璃房，长期占用人行道，投诉一次后被移走了，隔两天又出现了，给居民出行带来困扰。”近日，市民张先生通过洛阳网“百姓呼声”反映。

张先生家住通衢路与广利街交叉口附近的中梁壹号院小区。“此前，这个玻璃房一度被放在马路上，家人晚上外出散步还曾碰到受伤。有人投诉后，玻璃房又被人移到了路边。”对于玻璃房的占道行为，张先生很无奈。

25日，记者进行实地走访，在中梁壹号院小区东门看到了这个玻璃房，其为移动式，四周贴着有关地暖等装修类的广告。“小区交房时间不长，这个玻璃房可能是哪个装修公司放在这儿的。”该小区一名物业工作人员说。

“根据城市道路管理条例有关规定，城市道路范围内禁止擅自占用或者挖掘城市道路，擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物及其他损害、侵占城市道路的行为。”市城市管理执法支队有关工作人员说，此外，我市城市市容和环境卫生管理条例规定，城市建筑物、街道、公共场所、园林绿化、公共设施、广告和标志的设置等应当符合国家和省、市的城市容貌标准；在城市街道两侧或者公共场所临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物(含促销展台、帐篷)或者其他设施的，应当经相关部门审核同意并办理相关审批手续。市民如遇相关情况，可拨打电话12319反映。

洛龙区城管部门工作人员得知相关情况后，到场找到玻璃房的主人，对其进行批评教育，并责令其将玻璃房移走。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 刘航宇）