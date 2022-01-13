心系部队送温暖 共话军民鱼水情

近日，老城区退役军人事务局联合“拥军八姐妹”，先后来到武警洛阳支队机动一大队、96864部队41分队等处，开展“八一”建军节走访慰问活动，为部队官兵送去水果、饮料、食品、鞋垫等慰问品，送上节日的祝福，共话军民鱼水情。

近日，老城区退役军人事务局联合“拥军八姐妹”，先后来到武警洛阳支队机动一大队、96864部队41分队等处，开展“八一”建军节走访慰问活动，为部队官兵送去水果、饮料、食品、鞋垫等慰问品，送上节日的祝福，共话军民鱼水情。 近日，老城区退役军人事务局联合“拥军八姐妹”，先后来到武警洛阳支队机动一大队、96864部队41分队等处，开展“八一”建军节走访慰问活动，为部队官兵送去水果、饮料、食品、鞋垫等慰问品，送上节日的祝福，共话军民鱼水情。走访慰问中，大家了解部队建设，观看训练展示，关注部队所需，表示将继续发扬拥军优属的优良传统，关心支持驻地官兵的工作生活，做好拥军保障服务工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 石智卫 摄影报道)