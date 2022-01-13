此诗气势磅礴，诗中洋溢着一代女皇主宰一切的豪迈气概。关于此诗，人们所熟悉的是“武则天贬牡丹”的传说，其实，这首诗背后藏着一个传奇故事。

明朝游上苑，火急报春知。

花须连夜发，莫待晓风吹。

——唐武则天《腊日宣诏幸上苑》

此诗气势磅礴，诗中洋溢着一代女皇主宰一切的豪迈气概。关于此诗，人们所熟悉的是“武则天贬牡丹”的传说，其实，这首诗背后藏着一个传奇故事。

《唐诗纪事》记载，天授二年(公元691年)腊月，也就是武则天称帝后的第二年，天降大雪，寒风凛冽。

彼时朝局动荡，不少大臣对武则天废子继位的行为很不满，说她牝鸡司晨，逆天而为。

有些大臣意图谋反，便诈称寒冬腊月上林苑中百花盛开，请武则天赏花，意欲将她制伏。上林苑是隋唐时期洛阳著名的皇家园林，武则天时称为神都苑。

武则天应允了，但察觉有异，于是将计就计，写出大气磅礴的催花诗——《腊日宣诏幸上苑》，并将此诗作为诏书，派遣使者前往神都苑中宣诏，以告知花神。次日凌晨，神都苑中百花盛开，令人惊叹。

武则天在群臣的簇拥下来到神都苑，看到如此奇景，群臣个个惊诧万分，无不为之折服。那些图谋不轨的臣子，认为武则天称帝是上天的旨意，便不敢再轻举妄动。一场叛乱就这样被扼杀在摇篮里了。

如今看来，此举荒诞不经，草木荣枯，自有时节，神都苑百花盛开，究竟是天降异象，还是人力所为，真相已无从探究，但武则天的这种气魄，着实令人佩服。作为我国历史上唯一的女皇帝，武则天身上充满了传奇与争议。

欧阳修就曾痛斥武则天“混淆是非，颠倒黑白”，司马光则说她政由己出，明察善断，故当世英贤也竞为之用。

武则天虽为女子，但她的大胆、果决与凌厉，是那个时代的男子都难以超越的。时至今日，人们对武则天依然褒贬不一，但她无疑在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）