“洛阳创新”打造国内量产装机最长海上风电叶片

近日，记者从中国船舶七二五所洛阳双瑞风电叶片有限公司获悉，由该企业研发制造的SR220叶片日前在滨州分公司顺利下线，系目前国内实现量产装机的最长海上风电叶片。

近日，记者从中国船舶七二五所洛阳双瑞风电叶片有限公司获悉，由该企业研发制造的SR220叶片日前在滨州分公司顺利下线，系目前国内实现量产装机的最长海上风电叶片。

风电叶片是风力发电机将风能转化为机械能的重要部件之一，其设计、制造及运行状态直接影响到整机的性能和发电效率，素有风力发电机“灵魂”之称。

作为双瑞风电去年推出的国内首款百米级叶片SR210同系列明星产品，SR220叶片从今年6月中旬在盐城基地完成首套交付，到7月在滨州分公司完成首支下线，实现了从小规模试产、迅速孵化复制，到大规模量产提效保交付的重大突破，为我国依托发展清洁能源实现“双碳”目标再次贡献“洛阳创新”。

此次叶片的成功下线，得益于双瑞风电领先的海上叶片设计开发能力和成熟的开发体系，充分保障了叶片开发的可靠性。

在SR220叶片研发生产过程中，双瑞风电成立专项开发小组，凭借领先的二代拉挤梁灌注、双曲面材料准确铺放设计、合模间隙控制和复杂结构传热与快速固化技术，仅用时半个月，便顺利完成首套SR220叶型产品制造，将大叶型产品研制效率水平提升到新的高度。

目前，SR220叶片已成功安装在“海装造”山东省首台平价上网海上风电机组上，满足了海上大兆瓦风电机组发展的迫切需求，树立了新的行业标杆。

坚持“创新引领，海陆并举，向海图强”战略引领，双瑞风电将进一步深耕风电新能源事业，增强风电核心竞争力，以先进的技术研发和精益制造，持续为“双碳”目标达成和高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 任志雪）