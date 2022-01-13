提升站位 压实责任 全力抓好“三清两建”工作

26日，全市“三清两建”现场推进会议在新安县召开，贯彻落实市委、市政府有关会议精神，进一步统一思想、总结经验、查找问题，动员全市上下坚持不懈全力抓好“三清两建”工作。 26日，全市“三清两建”现场推进会议在新安县召开，贯彻落实市委、市政府有关会议精神，进一步统一思想、总结经验、查找问题，动员全市上下坚持不懈全力抓好“三清两建”工作。 会议强调，要提升政治站位，保持清醒头脑，坚持问题导向，继续提振精神，统一思想，真抓实干，确保“三清两建”专项行动在市委统一领导下高质量完成。要进一步厘清思路，明确工作重点，坚持党建引领，规范职责和议事规则程序，充分发挥自治组织在乡村治理中的作用，因地制宜、分类施策，把“清资产、清村霸、清矛盾”三项工作一体谋划、一体安排、一体推进。要进一步抓好落实，深化落实“四项推进机制”，采取定期巡察、督导暗访、互相观摩、集中培训等方法，推进“三清两建”工作向纵深发展。要严格落实“四议两公开”工作法，深入发动群众，多措并举提高群众知晓率，真正让群众成为“三清两建”的积极参与者、最终受益者。要进一步压实责任、高位推动，确保工作“思想不松、干劲不减、标准不降”，切实找准工作着力点，强化“马上就办”意识，着力推动解决重点难点问题，真刀实枪干出成效。 会议期间，与会人员分别到新安县仓头镇养士村、正村镇太平村、城关镇塔地社区、南李村镇林庄村现场观摩“三清两建”工作开展情况。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）