压实防汛主体责任 积极应对本轮汛情

昨日，我市迎来新一轮强降雨天气，部分地区出现大暴雨。当日下午，我市召开防汛视频调度会，就进一步做好防汛救灾、转移避险等工作提出要求。

昨日，我市迎来新一轮强降雨天气，部分地区出现大暴雨。当日下午，我市召开防汛视频调度会，就进一步做好防汛救灾、转移避险等工作提出要求。

会议听取了防汛有关部门和相关县区关于雨情、汛情及应对情况汇报。会议指出，各级各部门要提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，杜绝麻痹思想和厌战情绪，时刻绷紧防汛这根弦，有力有效应对本轮强降雨天气。要强化会商研判，密切关注天气和雨情汛情变化，及时启动应急响应，切实用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害。要压实主体责任，精准预警预报，突出抓好转移避险和应急抢险，一旦出现险情要第一时间果断转移群众，确保群众生命财产安全，坚决守住不发生人员伤亡底线。要做好值班值守，预置救援力量，加强全天候、无死角、不间断巡查防守，及时发现整改风险隐患，全力确保安全度汛。

副市长韩治群参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）