是谁在撵刘秀（星汉秘事）

在热播古装剧《星汉灿烂》中，文帝(男主角凌不疑的义父)平定乱世，一统天下。文帝性格宽厚，励精图治，一生经历与汉光武帝刘秀颇为相似。

刘秀床

在热播古装剧《星汉灿烂》中，文帝(男主角凌不疑的义父)平定乱世，一统天下。文帝性格宽厚，励精图治，一生经历与汉光武帝刘秀颇为相似。

刘秀是东汉开国君主。民间传说，他当皇帝前，曾被死对头王莽一路追杀——俗称“王莽撵刘秀”，然而刘秀是“真龙天子”，有老天爷罩着，总能化险为夷，最后坐上了龙椅，定都洛阳。

鲜有人知的是，历史另有真相：刘秀并没被王莽追杀过，反而将王莽的军队杀得丢盔弃甲；撵刘秀的或许不是王莽，而是另一个姓王的。

“王莽撵刘秀”

“王莽撵刘秀”的传说是河南省非物质文化遗产，充满传奇色彩，在洛阳、南阳等地广为流传。洛阳的相关传说曲折离奇、通俗幽默，在伊滨区、孟津区、栾川县等地口口相传，妇孺皆知。

西汉末年，王莽篡位称帝，改国号为“新”，胡乱折腾，搞得民不聊生，怨声载道。天下群雄揭竿而起，逐鹿中原，刘秀是其中最耀眼的那一个。

相传，刘秀曾率兵在洛阳万安山、伊河一带大战王莽，因势单力薄，屡屡战败，不得不狼狈奔逃。王莽派兵穷追不舍，然而刘秀总能逢凶化吉。

洛阳民间有不少村名、地名就源于“王莽撵刘秀”的传说。比如伊滨区李村镇的护驾窑村，就是因为刘秀曾在此避难得名的。

相传，当年，刘秀快被王莽撵上时，见有一孔破窑洞，便一头钻了进去。他刚钻进去，蜘蛛就在窑洞口结了一张网。追兵撵到窑洞，见蛛网密布，认为洞中无人，遂掉头离开。后来刘秀当了皇帝，人们念及这窑洞护过驾，便把窑洞所在的村庄唤作“护驾窑村”。

栾川县叫河镇层峦叠嶂、景色秀丽，当地的天河大峡谷原名倒回沟。相传，刘秀被王莽撵到此地时，积雪封山，刘秀倒穿靴子逃进山谷，雪地上留下的鞋印像出山的，追兵被迷惑，向山外撵去。谷中有一块巨石，平坦如床，人称“刘秀床”，相传刘秀逃难时曾躺在石头上歇息。

大难不死，必有后福。公元25年，刘秀建立东汉王朝。他在洛阳当了几十年皇帝，驾崩后葬在了原陵——今孟津区白鹤镇的汉光武帝陵，俗称“刘秀坟”。

乱世出英雄

史载，刘秀是汉高祖刘邦的九世孙，生于陈留郡(今开封境内)，家境不错，姊妹众多。

年轻时的刘秀乐善好施、为人厚道，好在田间玩耍，与大伙儿打成一片，乡亲们都很喜欢他、信赖他。虽然他少时丧父，但在母亲和叔父一家的照顾下，生活平淡幸福。20岁时，他赴京游学，可惜王莽篡汉，害得他一毕业就失业。

当时黄河沿岸发生了罕见的蝗灾，黄河改道，流民遍野，王莽强推新政，天怒人怨，农民纷纷起义，天下大乱。

乱世之中，刘秀跟着哥哥刘经起兵闹革命，加入了汉室宗亲刘玄旗下的绿林军。刘玄打着匡复汉室的旗号，公开与王莽叫板。骁勇善战的刘秀，在“昆阳之战”中以少胜多，杀出重围，歼灭了王莽军主力。不久，王莽死于混战，新朝覆灭。

刘玄被拥为帝，年号更始。更始帝刘玄无脑且多疑，他担心刘氏兄弟功高震主，竟找借口把刘经杀了。刘秀强忍悲痛，韬光养晦，壮大势力，最后找准时机，反戈一击，消灭了更始政权，在洛阳称帝，开创了东汉王朝。

天助好男儿

据《汉书》《后汉书》等古籍记载，刘秀并没被王莽针对性地追杀过，反而将王莽军队杀得丢盔弃甲。

有人认为，刘秀落魄时确实被人撵过，但那人不是王莽，而是王朗。

王朗是割据河北的枭雄，他自称是汉成帝的私生子，骗取众人信任，在邯郸自立为帝，派人围剿刘秀，因刘秀也姓刘，也是汉室后裔，而且智勇双全，王朗怕他做大做强。王朗将刘秀当成重点打击对象，发布通缉令，谁杀了刘秀便有重赏。

《后汉书》里说，刘秀奉更始帝之名招抚河北，反被王朗的追兵撵得不敢进城，只有走小路逃亡，日夜兼程，大冬天缺衣少食，脸都被冻皴了。

王朗是只纸老虎，色厉内荏。刘秀逃生后招募英才，壮大势力，很快就把王朗收拾得服服帖帖。

或许是因为王朗的名气不如王莽大，“王朗撵刘秀”以讹传讹，变成了“王莽撵刘秀”。

历史是任人打扮的小姑娘，一家之言，信不信由你。话说回来，民间传说是百姓口头的“意见簿”，刘秀被人追杀命悬一线，仍得天地庇护，可见老百姓盼着他脱险，逆袭成功。

得民心者得天下，老百姓说“王莽撵刘秀”撵不上，刘秀能当上皇帝也就顺理成章了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）