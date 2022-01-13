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嵩县人民检察院：用好公开听证 力促案结事了人和
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 08:23

　　“一时冲动，致我哥受伤，同时也给我们村抹黑，对不起，我错了!希望大家给我一次改过自新的机会。”近日，嵩县人民检察院走进该县城关镇叶岭村村委会，就该村一起亲兄弟由矛盾引发的涉嫌故意伤害案件拟作出相对不起诉处理召开公开听证会。

　　听证会邀请嵩县人大代表、政协委员、办案民警、律师、城关镇政府代表、村委代表参与听证，同时邀请叶岭村村民代表及城关镇14个村、6个社区的治保主任到场旁听。

　　涉案当事人闫大和闫二(化名)是叶岭村人，两人是亲兄弟，因日常琐事产生误会，在生活中产生积怨。案发当日，两人因家门口扫树叶的问题产生分歧，引发肢体冲突。冲突中，闫二用砖头将闫大下巴砸伤，后经嵩县公安局司法鉴定中心鉴定，闫大所受伤情为轻伤二级。

　　案件移送嵩县人民检察院审查起诉后，承办检察官张兴杰通过走访当地村委、村民，基于亲情邻里纠纷案件事实，结合犯罪嫌疑人闫二系初犯、偶犯，日常表现、认罪悔罪态度良好等情节，为了帮助双方解开“心结”，教育引导广大群众，促进乡风文明和谐，决定对犯罪嫌疑人闫二拟作出相对不起诉处理，并走进村委会召开公开听证会。

　　听证会上，张兴杰向参会人员介绍了案件的基本情况，就案件审查认定的事实、相关证据和法律依据作了全面介绍，并对案件拟作出相对不起诉处理的意见和理由进行了阐述，结合本案案情对什么是相对不起诉、哪些行为构成故意伤害、犯罪记录对个人家庭生活有哪些影响，为在场群众上了一堂生动的警示普法课。

　　“自古中国便有兄友弟恭的优良传统，同为一家人，没有解不开的结，长兄如父，对弟弟要包容和善，同时作为弟弟，也要尊敬兄长……”听证会上，嵩县人大代表王现贞结合中国家风传统就此案为当事人和全体村民上了一堂家风课。

　　会上，听证人员结合案情逐一发言，一致同意检察机关拟作出相对不起诉处理意见。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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