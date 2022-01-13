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超额完成！洛阳石化发布上半年经营“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 22:10

　　27日，记者从中国石化洛阳石化公司(简称洛阳石化)获悉，该企业今年以来千方百计防疫情、稳运行、提效益，目前已超额完成上半年经营任务，其中炼油产品销售计划完成率为106.02%、化工产品销售计划完成率为101.82%，为完成全年生产经营和经济效益目标打下坚实基础。

　　围绕创新研发，洛阳石化积极开展“重芳烃组分生产工业用碳十粗芳烃”技术攻关，经过流程改造、方案制定、生产调整、质量控制，仅用时不足20天，就探索出稳定的工艺参数，成功开发化工新产品工业用碳十粗芳烃，有效解决碳十重芳烃后路不畅的问题。仅此一项创新，预计将为企业实现全年增效1800万元，并减少了低价值燃料油(F-D1)外销量。

　　围绕降本增效，洛阳石化坚持市场导向、效益优先，调整优化产品结构，充分发挥炼化一体化优势，积极做好统筹优化工作。结合原油加工量较低现状，企业在确保安全、环保、质量受控前提下，不断优化装置负荷，在保供的同时，又根据市场需求情况及时优化炼油产品结构和区域生产计划。今年上半年，洛阳生产的Ⅰ号石油甲苯、苯、对二甲苯等多项产品产量同比增长8.86%。

　　围绕技术优化，洛阳石化在上半年成功生产戊烷发泡剂、工业用碳十粗芳烃，既实现碳五组分的高附加值利用，又解决了夏季汽油蒸汽压偏高的生产难题，完成效益与安全平稳生产“双赢”。其研发的聚丙烯PPH-Y35X成功进入世界500强企业供应链。此外，经检修，该公司停产7年的制氢装置于上半年恢复安全平稳生产，通过积极生产液化气、丙烯等高附加值产品，为企业增加显著效益。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧 关中昊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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