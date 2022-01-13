洛阳水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级 主要河流均未超过警戒水位

记者27日获悉，为应对强降雨可能造成的山洪灾害、中小河流洪水，按照《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，洛阳市水利局决定于7月27日16时30分起，将市水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升到Ⅲ级。截至27日18时，洛阳市伊河、洛河、涧河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。

记者27日获悉，为应对强降雨可能造成的山洪灾害、中小河流洪水，按照《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，洛阳市水利局决定于7月27日16时30分起，将市水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升到Ⅲ级。截至27日18时，洛阳市伊河、洛河、涧河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。

据气象部门报告，目前我市主城区、孟津、新安的个别乡镇(街道)已出现100毫米以上的强降水。按照《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，各单位要求严格落实《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关要求，进一步提高思想认识、压实工作责任，主要领导靠前指挥，责任人上岗到位，严密监测雨情水情，加强会商研判调度，强化监测预报预警，做好抢险支撑准备，突出抓好山洪灾害、水库、淤地坝、中小河流、河道险工、拦河橡胶坝等重点区域和薄弱环节安全防范，提前做好人员避险转移工作，坚决保障水利工程度汛安全，最大程度减轻灾害损失。

记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，截至27日18时，洛阳市伊河、洛河、涧河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。

洛阳水文水资源勘测局发布的27日18时水情数据显示：伊河方面，潭头水位468.58米，流量6.70立方米/秒，东湾水位362.87米，流量25.7立方米/秒，龙门水位147.37米，流量51.2立方米/秒；洛河方面，长水水位378.68米，流量131立方米/秒，宜阳水位193.91米，流量135立方米/秒，白马寺水位113.18米，流量132立方米/秒；伊洛河方面，黑石关水位106.49米，流量209立方米/秒，洛阳涧河水文站水位160.61米，流量49.4立方米/秒；北汝河紫罗山水位286.78米，流量5.42立方米/秒。截至27日18时，洛阳市5座大型水库、12座中型水库均未超汛限水位。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 高晓东）