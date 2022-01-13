洛阳辖区高速陆续恢复上站 二广高速瀍河站禁止上站

27日19时20分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日19时许，洛阳辖区高速路段，因匝道积水，二广高速瀍河站禁止所有车辆上站。因降雨，辖区所有高速禁止危险品运输车辆上站。目前其他高速站口均恢复正常通行。

27日19时20分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日19时许，洛阳辖区高速路段，因匝道积水，二广高速瀍河站禁止所有车辆上站。因降雨，辖区所有高速禁止危险品运输车辆上站。目前其他高速站口均恢复正常通行。 27日19时20分，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至27日19时许，洛阳辖区高速路段，因匝道积水，二广高速瀍河站禁止所有车辆上站。因降雨，辖区所有高速禁止危险品运输车辆上站。目前其他高速站口均恢复正常通行。 洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注天气及路况信息，注意行车安全。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）