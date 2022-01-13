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洛阳将着力发展街头艺术表演 丰富文旅新业态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 19:42

　　27日，记者从洛阳市文广旅局获悉，《关于培育发展“街头艺术表演”工作的通知》(简称《通知》)日前印发，《通知》提出，洛阳将打造“街头艺术表演”品牌文化，鼓励引导民间艺人和文化艺术爱好者参与街头艺术表演，丰富文旅新业态。

　　《通知》明确，各县(区)文广旅局要会同城市管理局划定街头艺人表演场所空间，明确时段区间，重点在历史文化街区、城市广场、步行街和景区景点等人流量大、群众关注度高的户外公共休闲场所设置表演点位，每个县(区)至少划定一个表演点位。

　　为促进街头艺术表演进一步规范化，《通知》明确，各县(区)相关部门要联合制定街头艺人行为准则，对街头艺人开展法律法规、政策服务、展演技能、展演自律等方面的培训辅导，对通过培训的人员颁发街头艺人证，签订艺人行为准则，引导街头艺人持证上岗。

　　在表演内容方面，《通知》明确，街头艺人以各自文化特长提供音乐演唱、戏曲、魔术、器乐、街舞等丰富形式的文化艺术表演。各县(区)可结合本地文化特色，将多彩多姿的传统文化、民间技艺等非遗项目展演展示纳入其中，既丰富街头文化内容又促进非遗项目的传承实践。同时，引导街头艺人以“线下演艺+线上直播”为重点，构筑“互联网+演出”的业态，丰富文化供给，推动街头艺术表演成为游客的网红打卡点。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳将围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”，坚持因地制宜、分类指导、注重特色，着力培育发展街头艺术表演，满足市民和游客文化需求，进一步丰富文旅新业态，助力打造沉浸式文旅目的地。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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