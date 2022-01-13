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洛阳警方安装“反诈门铃” 助力全民反诈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 19:42

　　“叮咚，公安机关提醒您：一切网络投资理财都是诈骗。”“叮咚，公安机关提醒您：一切网络刷单都是诈骗。”这几天，洛阳市涧西区西苑路西十九号街坊的居民，进小区大门回家时，都会听到这样的反诈提醒。

　　原来，为了进一步提升反诈宣传效果，提高辖区居民的反诈、防诈意识，洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所洛耐社区警务室在该小区门口和楼栋单元门口安装了防范电信网络诈骗宣传红外感应门铃，也就是“反诈门铃”。

　　“我们日常对辖区商户进行消防安全检查时，发现有商户门口挂着‘迎宾吉祥物’，当有顾客进店时，就会有‘欢迎光临’的提示音。”郑州路派出所洛耐社区警务室民警周毅说，6月初，他们受此启发，想到如果能研发一款会自动播报反诈知识的门铃，安装在每个小区出入口，向居民宣传反诈知识，这样效果会更好。

　　说干就干，周毅带领洛耐警务室民辅警积极查阅相关资料，设计产品，多方联系生产厂商说明需要的功能，最终将“反诈门铃”研发成功，并在7月22日在西十九号街坊安装试运行。

　　记者看到，“反诈门铃”有巴掌大小，安装在小区进门口，当有人员经过时，门铃就会感应识别，自动语音播报反诈知识。无人员经过时，门铃停止播报。

　　“这个门铃采用红外感应技术，里面录入了多条反诈宣传信息，每条内容简洁明快，每次滚动播放一条。”周毅介绍，小区居民每次出门或回家，都能学到不同的反诈知识，有助于提升居民学习反诈知识的积极性。

　　周毅说，这款“反诈门铃”安装有太阳能电池板，可利用阳光发电、蓄电，维持门铃日常使用。另外，它还具有蓝牙功能，可与手机连接，灵活设置“反诈门铃”的运行时间，更换门铃的语音播报内容。

　　“之前在小区门口放置的反诈喇叭天天播放，一到中午就吵得我睡不着觉。现在好了，这个门铃声音适中，也不会一直响，既有宣传成效，又减少了对居民生活的影响，这个创意好。”西十九号街坊居民魏大爷还开玩笑说，“说不定小偷半夜来咱们小区时，还能震慑他一下呢。”

　　“‘反诈门铃’适用场所广泛，居民区、沿街商户、银行、医院、学校等单位都可以安装，它不仅可以成为公安机关宣传反诈知识的得力助手，还可以帮助公安机关宣传消防知识、防盗抢知识、疫情防控等。”郑州路派出所所长秦磊说，他们将逐步在辖区内推广安装，实现反诈宣传全覆盖，增强群众识骗、防骗、拒骗能力，守护好群众的“钱袋子”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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